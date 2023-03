Marfella: «Da bambino avrei fatto qualsiasi cosa per vincere uno scudetto con la maglia del Napoli»

A Radio Kiss Kiss: «Da napoletano sto vivendo un sogno. Kvara e Osimhen? Quello che vedete nelle partite, noi lo vediamo ogni giorno in allenamento»

Davide Marfella, il terzo portiere del Napoli, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss. Marfella racconta delle emozioni che sta vivendo all’interno di un gruppo che sta realizzando un sogno dopo oltre trent’anni.

«Quando ero bambino lo confessavo ai miei amici e nella mia famiglia: avrei fatto qualsiasi cosa per vincere uno scudetto con la maglia del Napoli».

In attesa degli ultimi arrivati dalle rispettive nazionali, il gruppo continua il lavoro quotidiano dopo la sosta:

«Siamo carichi, sono tornati i nazionali, ci siamo allenati bene e non vediamo l’ora di ricominciare il cammino. Nel nostro vocabolario c’è il verbo vincere ma soprattutto quello di lavorare per essere sempre al massimo».

In un mese tre sfide con il Milan:

«La Champions è un palcoscenico meraviglioso, però adesso pensiamo alla gara col Milan di domenica in campionato. Noi prepariamo sempre con cura la prima gara che arriva e lo faremo anche questa volta».

Marfella parla del rapporto con i suoi colleghi di reparto:

«Con Alex ho un rapporto splendido anche fuori dal campo, per me è un fratello maggiore. Gollini si è inserito subito bene e mi sta dando una grande mano. Insieme a due portieri di questa statura sto imparando tantissimo e mi auguro di crescere tanto».

Parole al miele anche per mister Spalletti:

«Essere allenati dal mister per me è un onore. E’ un grande tecnico ma soprattutto è una persona straordinaria che riesce a trasmetterti una carica enorme. E’ molto merito suo e dello staff se quest’anno il Napoli sta esprimendo una mentalità vincente».

In allenamento deve confrontarsi con campioni del calibro di Kvara e Osimhen, quanto è difficile?

«Questa è una domanda che mi fanno sempre i miei amici. Quello che vedete tutti nelle partite ufficiali, noi lo vediamo ogni giorno in allenamento. Sono due campioni assoluti che stanno dando una forza superiore ad un gruppo che aveva già un grande valore».

Un napoletano che vince con il Napoli. Emozioni?

«Io sto vivendo un sogno. Quando ero piccolo ed iniziavo a giocare con i miei cugini, tutti in famiglia mi chiedevano: tu vorresti essere un portiere in Serie A oppure vincere uno scudetto col Napoli? Io rispondevo sempre: anche se dovessi stare in panchina vorrei vincere lo scudetto con il Napoli. Sono grato e felice per questa fantastica avventura».

ilnapolista © riproduzione riservata