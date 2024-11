Rai: riprendono i contatti tra l’entourage di Italiano e il Napoli

Inoltre, l’attuale tecnico della Fiorentina si avvicina maggiormente, rispetto a Conte, al sistema tattico con cui giocano gli azzurri.

Secondo quanto riferito da Rai Sport, ci sono stati nuovi contatti tra il Napoli e l’entourage di Vincenzo Italiano. A meno di colpi di scena, Antonio Conte non siederà sulla panchina azzurra nella prossima stagione.

Napoli, nuovi contatti con l’entourage di Italiano

Il tecnico della Fiorentina era già tra i papabili nomi per il club di De Laurentiis, ma nelle ultime settimane sembrava che l’interesse stesse scemando (complice anche l’inserimento di altri club per lui). Ora, invece, la Rai riporta che ci sono stati ulteriori contatti tra Napoli e Italiano e che l’entourage abbia chiesto all’allenatore di non firmare per altre squadre in attesa dell’incontro col patron azzurro.

Pare che Italiano abbia superato la concorrenza di Conte anche per motivazioni tecniche: l’allenatore salentino gioca con il 3-5-2 e potrebbe trovare difficoltà con esterni come Politano e Kvaratskhelia, che non sono “a tutta fascia”. Italiano, invece, gioca stabilmente con il 4-3-3, modulo a cui sono abituati i calciatori azzurri.

Repubblica scrive così:

Il Chelsea torna su Antonio Conte. Il futuro del tecnico leccese potrebbe essere ancora una volta in Premier League e nella sua ex squadra. I londinesi sono infatti orientati a sollevare dall’incarico Mauricio Pochettino al termine della stagione, visti i pessimi risultati stagionali. La proprietà sogna in grande e i contatti con l’entourage di Conte sono già andati in scena nelle scorse ore, con un summit proficuo che potrebbe portare il tecnico pugliese sulla panchina dei Blues. Aurelio De Laurentiis non ha perso la speranza: Conte resta l’obiettivo, ma fino a ora non ci sono stati passi avanti e il pressing del Chelsea può cambiare le carte in tavola. Todd Boehly – proprietario dei Blues – ha in testa Conte e aspetta una risposta definitiva nelle prossime settimane.

