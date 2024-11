Rooney e la sua strana abitudine: «Se dormo da solo resto tutta la notte con il phon puntato addosso»

In diretta su Twitch: «Lo lascio con l’aria fredda. Lo giuro sulla vita dei miei figli, dormo con il phon acceso ed è sempre accanto al letto puntato verso di me»

Rooney ha svelato una strana abitudine in diretta su Twitch. L’ex giocatore del Manchester United ha raccontato di dormire con il phon quando è solo.

Le sue parole riportate dal “Corriere dello Sport“: «Se dormo da solo lo faccio per tutta la notte con il phon puntato addosso. Lo lascio con l’aria fredda. Lo giuro sulla vita dei miei figli, dormo con il phon acceso ed è sempre accanto al letto puntato verso di me».

Il Telegraph dopo aver visto Rooney in versione “opinionista” si chiede: “Come si ottiene il perfetto esperto di calcio moderno?“. Pensando a quelli che in Inghilterra analizzano e commento i pre e i post partita, sicuramente è necessario che il perfetto esperto abbia “l’acume tattico di Gary Neville, un pizzico della versatilità di Jamie Carragher, una spolverata di polemica di Roy Keane“. In altre parole per essere il perfetto commentatore sportivo “devi aver provato e fallito come allenatore“.

La conferma è arrivata con l’apparazione a Sky Sport di Wayne Rooney in occasione del derby tra Everton e Liverpool vinto dai Toffies:

“Mercoledì sera ha suggerito un grande futuro per lui, se lo volesse, davanti alle telecamere. C’è un certo disagio riguardo al crescente utilizzo di ex giocatori partigiani per esprimere opinioni sui loro ex club, ma in questa occasione è stato utile avere un tifoso dell’Everton“.

L’ex giocatore del Manchester United si è rivelato un perfetto ospite d’onore. Polemico al punto giusto, partigiano il necessario. “Non si trattava solo del (giusto) contenuto delle parole di Rooney, ma del suo modo di esprimersi ma Rooney ha anche una franchezza provocatoria a cui viene dato ulteriore peso per via della sua esperienza. Anche la sua fisicità incombente non guasta“.

