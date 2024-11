Il ct dell’Ungheria a KK Napoli: «Oggi è importante l’aspetto mentale nel calcio. Contro la Roma gli azzurri hanno fatto una buona partita».

Il Ct dell’Ungheria Marco Rossi è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, dove ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento vissuto dagli azzurri.

Rossi: «Il Napoli può vincere tutti i match fino a fine stagione, il talento c’è»

«La metodologia di lavoro di oggi si prende cura di dettagli che venivano sottovalutati in passato. Oggi si arriva bene a fine campionato, è importante l’aspetto mentale. Il Napoli può vincerle tutte da qui fino a fine stagione, i calciatori l’anno scorso hanno dimostrato di avere un grande talento. Quest’anno il Napoli ha fatto bene in alcune partite, con la Roma è mancato solo il risultato pieno. Nel calcio possiamo lavorare su tantissime cose, ma non possiamo incidere sugli episodi».

E sull’Europeo il ct dell’Ungheria ha dichiarato:

«Sarà un Europeo molto competitivo, molto equilibrato soprattutto in alcuni gironi dove il livello è alto. Il livello dell’Italia è alto, ma anche il nostro è vicino perché abbiamo Germania, Scozia e Svizzera».

Gli azzurri sprecano contro la Roma: un estratto dell’analisi del match

Le agenzie di scommesse contro ogni logica avevano puntato sulla squadra di Calzona: la vittoria del Napoli era data tra l’1,80 e il 2 mentre il successo romanista tra il 3,80 e il 4. Per certi ci avevano visto giusto. Almeno stavolta nessuno potrà lamentarsi per il presunto scarso impegno. È stata prova di orgoglio, come chiesto in settimana dopo la scialba prestazione di Empoli. Ma non è bastato. Il Napoli ha tirato in porta 27 volte. Nel pre-partita Calzona aveva parlato di settimana travagliata. La reazione si è vista. La Roma forse ha pensato di più al Leverkusen ma il suo l’ha fatto.

Adesso De Laurentiis può dedicarsi alla scelta dell’allenatore. Oltre che alla promozione del film scudetto. La cui uscita possiamo eufemisticamente definire fuori tempo.

ilnapolista © riproduzione riservata