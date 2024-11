Ferrara: «Ibra disse a mio figlio: “Dici a tuo padre che io sono più forte di Maradona”, lo mandai a quel paese»

A Dazn ricorda questo aneddoto di quando erano entrambi alla Juve e un giovane Zlatan già dimostrava il suo carattere

uventus-Milan finisce 0-0. 1 punto a testa per le squadre di Allegri e Pioli con il Bologna che si avvicina pericolosamente ai bianconeri. Le due squadre applicano il teorema Buffon: “Meglio due feriti che un morto”. Attualmente il Bologna ha 62 punti, è a 3 punti dalla Juventus e deve ancora giocare. Domani giocherà contro l’Udinese, una sfida abbordabile per la squadra di Motta. Il Milan resta saldo in seconda posizione con 65 punti.

Negli studi di Sky al termine della sfida tra il Milan e la Juve si parla del futuro dei rossoneri e in particolare di Zlatan Ibrahomovic e del peso che può avere per il Milan. Il carattere di Zlatan è noto ed è una garanzia sicuramente, A proposito Ciro Ferrara ricorda un aneddoto

«A proposito di Ibra con cui ho avuto la possibilità di giocare il mio ultimo anno alla Juventus. Lui ha giocato con me. Era un ragazzo e non aveva questa struttura come età, però dimostrava già un grande carattere. Ricordo che entrai nello spogliatoio con mio figlio e lui lo chiamò, mio figlio era piccolino e gli disse: “Digli a tuo padre che io sono più forte di Maradona”. A quello punto l’ho mandato a quel paese»

