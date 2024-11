Il Napoli ha già scelto l’allenatore ma non può comunicarlo perché è sotto contratto con un altro club

Lo riferisce Radio Kiss Kiss Napoli. Il club ha deciso di non affondare il colpo per Conte su cui invece è c’è il Chelsea

La strada che doveva portare Antonio Conte al Napoli si è interrotta bruscamente. Lo comunica Radio Kiss Kiss Napoli. Conte non sarà l’allenatore del Napoli, su di lui per altro c’è anche il Chelsea. De Laurentiis sta ragionando su altri profili per la panchina. Le parole del direttore Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli.

«Conte? Qualche giorno fa ho detto una frase: ‘Se son rose fioriranno’. Le rose sono destinate a non fiorire. Il Napoli ha deciso di non affondare il colpo e quindi, dopo una serie di riunioni, si è deciso di virare su altri profili. Qualunque sarà la scelta, bisognerà sempre giudicare dopo il nome rispetto a quello che il campo ci dirà. Ancora speranze per Conte? Potrebbe succedere solo se ci dovesse essere una presa di posizione del presidente, un colpo di teatro che al momento è difficilmente ipotizzabile. Ad oggi il Napoli ha già scelto il direttore sportivo (Manna, ndr), e anche l’allenatore ma non può comunicarlo perché è sotto contratto con un altro club. Il difensore? Non sarà Buongiorno, il Napoli non partecipa ad aste».

Conte forse ha trovato casa: il Chelsea lo vuole, ha già scaricato Pochettino. Lo scrive il quotidiano la Repubblica.

Il Chelsea torna su Antonio Conte. Il futuro del tecnico leccese potrebbe essere ancora una volta in Premier League e nella sua ex squadra. I londinesi sono infatti orientati a sollevare dall’incarico Mauricio Pochettino al termine della stagione, visti i pessimi risultati stagionali. La proprietà sogna in grande e i contatti con l’entourage di Conte sono già andati in scena nelle scorse ore, con un summit proficuo che potrebbe portare il tecnico pugliese sulla panchina dei Blues.

Aurelio De Laurentiis non ha perso la speranza: Conte resta l’obiettivo, ma fino a ora non ci sono stati passi avanti e il pressing del Chelsea può cambiare le carte in tavola. Todd Boehly – proprietario dei Blues – ha in testa Conte e aspetta una risposta definitiva nelle prossime settimane. Il Chelsea farà di tutto per convincerlo ad accettare, con un’offerta molto importante a livello economico e un progetto ambizioso in sede di campagna acquisti. Milan e Napoli sperano in un colpo di coda, il Chelsea però fa sul serio. Le sirene della Premier League non hanno lasciato mai indifferente Conte, che con il club londinese ha già vinto una Premier League. I tifosi del Chelsea non hanno dimenticato il lavoro svolto dall’allenatore e sperano di vederlo sulla panchina della loro squadra nella prossima stagione.

