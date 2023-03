Il Napoli porterà lo stipendio di Kvaratskhelia a 4 milioni, rinnovo senza clausola (Footmercato)

Potrà partire dal 2024. Footmercato scrive: “lo stipendio può sembrare ridicolo per un giocatore come lui, ma per il Napoli è importante”

Secondo le informazioni di Footmercato, il Napoli e Kvaratskhelia rinnoveranno fino al 2028. In termini di stipendio, “Kvara” passerà da 1 milione di euro a 2,5 milioni di euro all’anno netti. I suoi bonus potrebbero far arrivare lo stipendio fino ai 4 milioni di euro a stagione.

Uno stipendio che può sembrare ridicolo, afferma il media francese, per la maggioranza delle big d’Europa, ma che è importante per una formazione come il Napoli. Il giocatore più pagato della squadra, Osimhen riceve 5 milioni di euro di bonus inclusi all’anno.

Footmercato scrive che per una futura vendita il Napoli è aperto alle trattative solo dal 2024. Continua Footmercato che non è prevista alcuna clausola rescissoria e gli italiani hanno già fatto sapere che chiederanno almeno 100 milioni di euro, soprattutto se il georgiano continuerà a stupire tutti come in questo campionato. Ma per il momento – prosegue il giornale on line francese – Khvicha Kvaratskhelia si sente a casa al Napoli e ha quindi preferito il rinnovo piuttosto che alzare la posta e cercare di entrare rapidamente in una squadra più blasonata. Negli ultimi mesi infatti si è parlato di un forte interessamento del Psg e del Liverpool per il talento georgiano arrivato a Napoli per soli 10 milioni di euro dalla Dinamo Batumi.

