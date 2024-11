In Spagna vorrebbero scambiare Kvara con Fermín López o Ferran Torres

Lo scrive Sport: “Servirebbero solo ad abbassare il prezzo per un ipotetico trasferimento, visto che il loro valore di mercato è inferiore a quello di Kvara”

Da qualche giorno in Spagna provano a influenzare il mercato di Napoli e Barcellona. Kvara è un giocatore apprezzato da Xavi ma i paletti finanziari impediscono al Barcellona di fare mercato con libertà. Dalla parte del Napoli, De Laurentiis è fermamente convinto del rinnovo del georgiano. Non vuole farsi scappare anche lui dopo l’addio quasi certo di Osimhen. Sport però, quotidiano profondamente catalano, lancia l’idea: Fermin o Ferran Torres più soldi per Kvara. E chissà che Deco non possa farci un pensierino.

Il Barça potrebbe offrire uno scambio per arrivare a Kvara

Scrive sport:

“Khvicha Kvaratskhelia è stato più volte accostato al club catalano. Si dice che il Napoli potrebbe essere disposto a prendere in considerazione un’operazione di scambio con alcuni dei giocatori del Barça che piacciono al club italiano. Valutato 80 milioni di euro su ‘Transfermarkt’, l’esterno georgiano ha un contratto fino al 2027, quindi il Napoli ha parecchia forza negoziale. Sia Fermín López che Ferran Torres sarebbero due pezzi che la squadra partenopea vorrebbe e che per il Barça non sarebbero totalmente incedibili. Servirebbero solo ad abbassare il prezzo di un ipotetico trasferimento, visto che il loro valore di mercato è inferiore a quello di Kvara“.

La Champions può essere l’ago della bilancia

Ad influenzare poi la scelta di Kvara potrebbe essere la Champions. Competizione che il Napoli l’anno prossimo non disputerà. Già certa invece la presenza del Barcellona:

“Sa che se resterà a Napoli l’anno prossimo non potrà giocare nella massima competizione continentale per club, motivo per cui starebbe valutando un’uscita“.

