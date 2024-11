La Premier “grazia” Tonali: per le scommesse inglesi bastano i 10 mesi della squalifica italiana

Punizione formale della FA per il caso scommesse: due mesi “sospesi” e 20.000 sterline di multa

Bastano i dieci mesi della squalifica italiana. Sandro Tonali tornerà in campo al termine di quelli, anche se una Commissione di regolamentazione indipendente della FA inglese l’ha sospeso per altri due mesi per le sue scommesse “inglesi”. Il centrocampista del Newcastle ha ammesso di aver continuato a scommettere anche in Premier, ed stato multato di 20.000 sterline.

Come si legge in un comunicato del club inglese, “il periodo di squalifica è completamente sospeso per tutta la durata della stagione, il che significa che Tonali sarà disponibile a tornare al calcio competitivo al termine della sanzione di dieci mesi in vigore imposta dalla Federcalcio italiana il 27 ottobre 2023. A condizione che non commetta ulteriori violazioni delle FA Betting Rules durante il periodo di sospensione, Sandro non sconterà la sanzione di due mesi”.

