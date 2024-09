Allegri trionfa alle Capannelle con la sua Sun Never Sets

In vista di Napoli-Juventus di questa sera l’allenatore bianconero colleziona una vittoria in ippica, chissà se sarà l’unica della giornata

L’ippica è una passione che accomuna tanti grandi allenatori. Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri infatti hanno avuto in società una cavalla battente bandiera inglese — Real Cecil, che gli ha regalato diverse gioie. Questa volta però, a poche ore dalla sfida contro il Napoli, il tecnico della Juventus vince in solitaria e lo fa con la sua Sun Never Sets. Nel Premio Ceprano infatti, prima corsa del pomeriggio ippico a Capannelle, Allegri ha festeggia la vittoria. Sun Never Sets, montata da Mario Sanna, la cavalla che aveva corso a due anni agli ordini di Joseph O’Brien e ora è nelle scuderie di Stefano Botti. Un successo fondamentale che proietta Sun Never Sets verso il prestigioso Premio Regina Elena in programma il 28 aprile.

Cosa farà Allegri in Napoli-Juventus?

Ora si attende di capire se Massimiliano Allegri riuscirà a fare il bis e ad imporsi anche questa sera sula formazione di Calzona o se il successo della sua Sun Never Sets resterà l’unica gioia di questa domenica.

ilnapolista © riproduzione riservata