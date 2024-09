Napoli-Juve, dove vederla in tv e streaming

Il big match tra la formazione di Calzona e quella di Allegri è esclusiva Dazn e sarà trasmessa sulla loro app e su Zona Dazn su Sky

Mancano poche ore al fischi d’inizio di Napoli-Juventus, partita valida per la 27^ giornata di Serie A. Una sfida che ha un sapore tutto particolare per le due avversarie, al di là dell’importanza per la classifica. Napoli e Juventus vivono di una vecchia rivalità che alimenta agonismo e ancor di più dopo le parole del presidente De Laurentiis che al Financial Time ha detto: «La Juventus non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club, il posto spetta al Napoli»

Il Maradona preannuncia il tutto esaurito per il match contro i bianconeri e proprio per questo è importante per i tifosi saper dove sintonizzarsi per non perdere la partita

Dove vedere Napoli-Juventus in tv

La partita tra Napoli e Juventus, valida per la 27^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 2 marzo alle 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

ilnapolista © riproduzione riservata