Napoli-Milan, sfida tra Osimhen e Maignan: 21 gol contro 19 parate decisive

Il CorSport mette a confronto i numeri del portiere rossonero e dell’attaccante del Napoli. Una sfida tra due giganti che dominano in area

Domenica si gioca Napoli-Milan. Sarà Osimhen contro Maignan. Il Corriere dello Sport dedica una pagina al confronto tra il portiere rossonero e l’attaccante del Napoli. 21 gol contro 19 parate decisive. Maignan è stato celebrato in Francia per le ultime prestazioni con la Nazionale, in particolare per la parata sul tiro di Collins, che Le Parisien ha paragonato a quella di Gordon Banks su Pelè. Di fronte, domenica, avrà l’attaccante nigeriano del Napoli, che quest’anno sta vivendo un momento straordinario.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Metti Osimhen come centravanti contro Maignan che sta in porta e ti prepari a stropicciarti gli occhi, consapevole di essere al cospetto di fuoriclasse persino inquietanti nel proprio genere, con quell’atletismo che travolge ed un’eleganza che sa essere innata o anche no, perché poi dello stile in certi casi non si può fare a meno”.

Il paragone tra i due, a partire dai numeri di Maignan: 19 parate decisive quelle del portiere rossonero.

“Maignan ne ha presi dodici, secondo le cosiddette previsioni ultramoderne, gli xG, due in più di quanti avrebbe dovuto subirne, però nelle lenti di ingrandimento della tecnologia sono rimaste diciannove (19) parate decisive”.

Osimhen ha segnato contro 13 avversarie. La sua crescita è stata costante, da quando è arrivato a Napoli. Ha segnato in tutti i modi.

“Ventuno reti non nascono così per caso, dall’oggi al domani, nascondono in sé una evoluzione (dieci nel suo primo campionato di Serie A; quattordici nel secondo), e raccontano pure un’avidità che è nei fatti, una bulimica voglia di spingersi oltre anche gli xG, che gliene aveva accordati appena sedici. Ma lui niente, di testa, di destro, di sinistra, a campo aperto, in quei sedici metri intasati come a San Gregorio Armeno nei giorni che precedono Natale”.

Finora Osimhen non è mai riuscito a battere Maignan, domenica ci proverà.

