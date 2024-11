Spalletti è il protagonista tragico di “Sarò con te”. «La prima volta mi ha detto “Te tu non l’hai mai lavorata la terra”»

L’aneddoto del regista. Il co-autore Andrea Cini: «Lui è legato alla sua terra, è diverso da tutti. Dice le cose sue e ti stupisce sempre»

Spalletti è il protagonista assoluto dello scudetto e anche del documentario “Sarò con te”. Lo confermano in conferenza stampa anche i due autori del film, Andrea Bosello e Andrea Cini. Il mister è in personaggio tragico nel senso più teatrale del termine. Il regista lo descrive così:

«Soprattutto quella di Luciano Spalletti perché ci siamo accorti che lui era il protagonista di questa storia. Per il suo ruolo, ma anche per il carattere che ha. Spalletti è un contadino come ama definirsi e un grande uomo di sport. Abbiamo trovato il nostro Obi-Wan Kenobi».

Spalletti dice le cose sue e ti stupisce sempre

Nel raccontare il “personaggio” Spalletti, il regista Bosello continua:

«Io non ho conosciuto gli altri allenatori del Napoli. Nicola (Lombardo, ndr) mi ha sempre detto che se ci fosse stato Sarri non saremmo neanche arrivati alla porta di Castel Volturno. Spalletti è un protagonista tragico. La prima volta che mi ha visto mi ha detto “Te tu non l’hai mai lavorata la terra”. Lui mi ha dato l’ispirazione per chiudere il film».

Il co-autore Andrea Cini: «Io con Spalletti di calcio non c’ho mai parlato quasi. Però diciamo che la provenienza ha aiutato. Quelli come lui un po’ li conosco, lui è legato alla sua terra. Soprattutto a livello dialettico e del modo in cui ti si rapporta, perché non è un modo normale. Non so come sarebbe stato con altri allenatori, però vedendo i grandi allenatori esteri, Spalletti è diverso. Dice le cose sue e ti stupisce sempre».

Il trailer di “Sarò con te” il film sullo scudetto del Napoli

Il film sulla stagione del Napoli 2022/23 culminata con la vittoria dello scudetto sarà disponibile dal 4 maggio e s’intitolerà “Sarò con te”. I biglietti saranno disponibili in prevendita dal 10 aprile, data scelta per omaggiare il numero della maglia di Maradona. L’elenco sale a breve disponibile su nexodigital.it.

Il trailer della pellicola è disponibile sui canali social ufficiali del Napoli.

