Per il Cies Osimhen e Kvaratskhelia valgono meno di Bastoni e Abraham

I due non sono nella top ten della Serie A, invece c’è Raspadori quotato 50 milioni. Secondo il Cies quello con più valore è Lautaro Martinez

Il Cies Football Observatory ha stilato la prima classifica del nuovo anno che mette in ordine i calciatori che valgono di più. Jude Bellingham del Borussia Dortmund guida la graduatoria dei giocatori con il più alto valore di mercato stimato secondo il modello statistico sviluppato esclusivamente dal team di ricerca del Cies. Classifica che ci fa nutrire forti dubbi sulla conoscenza del calcio da parte del Cies, soprattutto per quel che riguarda la classifica dei giocatori della Serie A.

Il massimo valore stimato per i giocatori al di fuori dei campionati big-5 è stato misurato per il recente vincitore della Coppa del Mondo Enzo Fernández (80 milioni di euro). Il centrocampista sembra essere destinato al Chelsea anche se la trattativa non è ancora conclusa.

Cies Giocatori che valgono di più 2023 – La top 10 mondiale

Questa la top 10 dei valori più alti:

Jude Bellingham (Borussia Dortmund) – 208,2 milioni di euro Phil Foden (Manchester City) – 200,5 milioni di euro Kylian Mbappè (PSG) – 190,7 milioni di euro Vinicius Junior (Real Madrid) – 190,5 milioni di euro Erling Braut Haaland (Manchester City) – 174,9 milioni di euro Pedri (Barcellona) – 170,2 milioni di euro Gavi (Barcellona) – 147,6 milioni di euro Jamal Musiala (Bayern Monaco) – 145,1 milioni di euro Josko Gvardiol (Lipsia) – 125,8 milioni di euro Federico Valverde (Real Madrid) – 123,5 milioni di euro

Giocatori che valgono di più 2023 – I migliori in Serie A

Guardando solamente alla Serie A, sono nove i calciatori presenti nella lista dei 100 con il valore di mercato più alto, in rappresentanza di cinque club. Mancano all’appello Kvaratskhelia e Osimhen, il Napoli è rappresentato solo da Raspadori a quota 50 milioni. Quindi ne deduciamo che per il Cies Kvara e e Osimhen valgono meno di Raspadori così come di Bastoni che è quotato a 49,7 milioni. E di Abraham quotato a 51 milioni. Il primo per valore è Lautaro Martinez (87,5 milioni), seguito dallo juventino Dusan Vlahovic (82,4 milioni) e dal centrocampista Nicolò Barella (80,1 milioni di euro). Questa la classifica dei soli calciatori in Serie A:

Lautaro Martinez (Inter) – 87,5 milioni di euro Dusan Vlahovic (Juventus) – 82,4 milioni di euro Nicolò Barella (Inter) – 80,1 milioni di euro Rafael Leao (Milan) – 67,3 milioni di euro Theo Hernandez (Milan) – 66,8 milioni di euro Sandro Tonali (Milan) – 52 milioni di euro Tammy Abraham (Roma) – 51,2 milioni di euro Giacomo Raspadori (Napoli) – 50 milioni di euro Alessandro Bastoni (Inter) – 49,7 milioni di euro