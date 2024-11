Caos Mondiale per Club. Si gioca in estate, che fanno i calciatori in scadenza al 30 giugno? (CorSport)

Tanti i dubbi sul grande evento della Fifa: a quanto ammontano i premi? I calciatori in scadenza di contratto? Per non parlare del mercato estivo

Il CorSport scrive della confusione che sta creando il nuovo Mondiale per Club. Non tanto per come sarà organizzato ma per tutto quello che circonda l’evento. Infatti la Fifa non ha ancora definito le regole per i premi, nulla è ufficiale. Poi anche sui contratti e sul mercato con il rischio per i club di ritrovarsi senza giocatori per la scadenza dei contratti o di giocare il torneo in pieno mercato estivo.

Non c’è chiarezza sul Mondiale per club

Scrive il Corriere dello Sport:

“La complessità, semmai, è in tutto ciò che circonda l’evento, ed è persino peggio così perché i regolamenti si possono studiare mentre la mancanza di chiarezza non trova mai risposte. Questo torneo, al via dal 15 giugno 2025, inserito nella coda della stagione calcistica più lunga di sempre per via delle nuove coppe europee, finirà per avere un impatto sul calcio simile a quello che avrebbe un elefante dentro una cristalleria. Tanti i dubbi. Il primo: a quanto ammontano i premi di partecipazione e dei vari passaggi di turno?”

Su questo non c’è nulla di nero su bianco, niente di ufficiale. Solo indiscrezioni e voci di corridoio che parlando di un bonus all’ingresso (i famosi 50 milioni e il premio vittoria da 100 milioni).

C’è anche la questione dei contratti. “Siccome l’anno sportivo termina ogni 30 giugno, che ne sarà di quei calciatori che cominceranno la competizione e saranno ancora in corsa a luglio inoltrato? La Fifa ha fatto sapere ai club (preoccupati) che sta studiando un regolamento, ma i tempi stringono“.

Per non parlare del mercato. “Se la finestra estiva dovesse partire, come sempre, il 1° luglio, tutte le qualificate potrebbero acquistare un calciatore per rinforzarsi a Mondiale in corso, e un atleta potrebbe cominciare il torneo con una divisa e finirlo con un’altra“.

