La Lazio con Tudor è passata da 1,4 a 2,4 punti a partita. Il croato poteva essere del Napoli

Lo scrive l’edizione romana del CorSera. Quasi quattro mesi fa era ad un passo dal Napoli. Oggi ha risollevato la Lazio di Lotito

Igor Tudor eroe di Formello. Poteva essere di Castel Volturno, ma De Laurentiis non ha voluto rinunciare al 4-3-3. Così Lotito lo ha presso per il dopo Sarri e per affidargli un progetto a lungo termine. Anche se non tutti i giocatori sono adatti al suo stile di gioco, Tudor ha migliorato la classifica e i risultati della Lazio. Con Sarri (compresa la parentesi Martusciello) la media punti era di 1,4. Con il croato la media punti è di 2,4. Lo fa notare l’edizione romana del Corriere della Sera. Un punto in più a partita che consente alla Lazio di sperare ancora per l’Europa.

Tudor ha alzato notevolmente la media punti della Lazio

Scrive il CorSera:

“La Lazio, con Tudor in panchina, ha alzato notevolmente la propria media punti. I biancocelesti in campionato hanno vinto 4 partite su 5“. Contro Juventus, Salernitana, Genoa e Verona.

“La media punti del croato è altissima: 2,4 a incontro. Prima del suo arrivo compresa la gara di Frosinone con Martusciello traghettatore in panchina – i biancocelesti avevano una media di 1,4 punti a incontro. L’incremento è stato sensibile, ma non è la prima volta che Tudor, appena insediato, riesce a dare una sterzata alla stagione dei suoi. Con il Verona, per esempio, nel 2021-22 era arrivato alla quarta giornata, con i gialloblù che avevano perso tre partite su tre fino a quel momento. Nei 35 turni successivi la squadra ha tenuto una media di 1,5 punti in 35 turni. L’andamento, quindi, è stato perfino superiore a quello della Lazio con Sarri nel campionato in corso“.

L’agente: «De Laurentiis voleva 7 mesi di contratto e il 4-3-3, idee incompatibili con Igor»

La Gazzetta dello Sport, con Salvatore Malfitano, intervista l’agente di Tudor Anthony Seric

Cosa è andato storto?

«Il club ha una posizione ben chiara: vuole un tecnico che si allinei sul 4-3-3 e le discussioni hanno riguardato in che modo svilupparlo. Tuttavia se si chiama Tudor, si è a conoscenza del tipo di gioco dinamico che propone con esterni a tutta fascia».

Tudor non era disposto a fare da traghettatore?

«Assolutamente no. Igor desidera un contesto in cui poter portare a termine un ciclo, dove ci sia un progetto in cui essere coinvolto a termini più lunghi. Non avrebbe mai accettato 7 mesi».

