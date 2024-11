L’Equipe ha paura di Donnarumma: ha problemi sulle palle alte e a Dortmund sono dei giganti

“Il portiere italiano ha mostrato carenze strutturali, ha problemi nel valutare le traiettorie”, i difensori non sono in grado di proteggerlo

Questo mercoledì, nell’andata delle semifinali di Champions League contro il Borussia Dortmund, Gianluigi Donnarumma sarà uno dei parigini più attesi in campo al Signal Iduna Park. “Dalla notte maledetta al Santiago-Bernabeu contro il Real Madrid nel marzo 2022, i tifosi del Psg hanno ancora gli incubi”. Dopo le sue incertezze e la scarsa attitudine a giocare con i piedi, l’Equipe nota un’altra carenza nel bagaglio tecnico del portiere italiano: il gioco aereo.

Donnarumma e i problemi con il gioco aereo

Scrive l’Equipe:

“Ma è in un altro ambito, quello dei suoi interventi nel gioco aereo – in cui ha mostrato carenze strutturali e più recentemente una preoccupante frenesia che sarà testata contro Borussia“. La cosa preoccupa di più i francesi anche per la stazza dei giocatori tedeschi. Mats Hummels è alto 1,91 metri, stessa altezza per Nico Schlotterbeck, Emre Can misrua 187 centimetri e la punta Niclas Füllkrug 1,89 m. “Il club tedesco ha dimostrato grandi abilità in questo fondamentale del gioco“.

Il Psg, da questo punto di vista, ha mostrato enormi debolezze:

“I difensori parigini non hanno dimostrato di essere in grado di proteggere efficacemente il proprio portiere sulle palle alte. Christophe Lollichon, ex allenatore dei portieri del Chelsea, spiega che «Donnarumma ha difficoltà nella posizione di partenza, troppo bassa, e nel valutare le traiettorie. Sono elementi fondamentali per il gioco aereo»“.

E ancora:

“«Culturalmente il portiere italiano esce raramente. “Gigio” ha voglia di fare bene. Ma in questo ha delle carenze», ha detto Jérôme Alonzo, ex portiere del Psg“.

Donnarumma ha già sbagliato nel doppio confronto con il Barcellona. Basti pensare all’uscita sbagliata su Lewandsowski o al gol di testa di Christensen.

“«Il Psg ha già visto le carenze di Donnarumma. Metteranno in atto diverse strategie difensive per evitare il più possibile di trovarsi in situazioni scomode», continua Christophe Lollichon“.

