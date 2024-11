Conte prende tempo con il Napoli, sta aspettando il Milan (La Stampa)

L’ex ct azzurro guarda con attenzione alle prossime mosse del Milan. Proprio Pioli, ormai ex tecnico dei rossoneri, potrebbe finire a Napoli

Maggio è tempo di rivoluzioni e in Serie A parecchie squadre stanno sfrutteranno il mese finale del campionato per programmare la prossima stagione. Milan, Napoli, Juventus sono le tre grandi squadre che cambieranno allenatore e di conseguenza strategia di mercato e modo di giocare. Per la Stampa al Napoli non andrà Conte. Il tecnico pugliese prende tempo con De Laurentiis in attesa di una mossa del Milan. Sulla panchina azzurra potrebbe andare proprio Pioli.

Antonio guarda con attenzione alle prossime mosse del Milan

Scrive la Stampa:

“In prima fila c’è il Napoli, alle prese con una vera e propria rifondazione al termine di una stagione fallimentare: De Laurentiis da tempo corteggia Antonio Conte, fermo dal marzo 2023 dopo la risoluzione con il Tottenham, ma l’ex ct azzurro sembra prendere tempo perché guarda con attenzione alle prossime mosse del Milan. Il casting rossonero è aperto e i tifosi invocano a gran voce il tecnico capace di vincere 5 campionati con Juve, Chelsea e Inter. Curiosamente proprio Stefano Pioli, ormai ex tecnico dei rossoneri, potrebbe finire a Napoli se dovesse saltare l’ingaggio di Conte o al Bologna in caso di partenza di Thiago Motta”.

Conte è in testa ai desideri di Adl: spesso ha sposato club che volevano voltare pagina (Corsport)

Conte è in testa ai desideri di Adl: spesso ha sposato club che volevano voltare pagina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Nell’estate della rifondazione, con tante novità sul mercato, il cambio modulo non sarebbe neppure un problema. Per questo in vetta, nei desideri di De Laurentiis, resiste ormai da tempo anche Antonio Conte, anni 59, fermo da più di un anno dopo l’epilogo della sua esperienza al Tottenham. Conte era stato cercato nei giorni delle prime difficoltà di Garcia e aveva aperto al Napoli ma solo per giugno, in vista della nuova stagione. Da uomo del sud sarebbe affascinato da un’esperienza al Maradona e questo De Laurentiis lo sa bene. Conte, l’uomo che spesso ha sposato club in cui si avvertiva la necessità di voltare pagina, è reduce dallo scudetto vinto con l’Inter nella sua ultima esperienza italiana. Ha voglia di rientrare e vorrebbe ripartire proprio dalla Serie A. Riflessioni in corso per De Laurentiis, ancora pochi giorni e arriverà il momento della scelta.

ilnapolista © riproduzione riservata