Tra Newey e la Red Bull è finita. Vicino l’accordo con la Ferrari (Gazzetta)

Andrian Newey e la Red Bul si separeranno al termine di questa stagione. C’è anche l’ufficialità. Ieri sono arrivate conferma dai media di settore. Oggi la conferma su Twitter della Red Bull. Dopo una riunione fiume in casa Red Bull, le parti hanno trovato l’accordo. Lo scrive anche la Gazzetta dello Sport che poi annuncia anche che l’accordo dell’ingegnere con Vasseur, team principal Ferrari, è vicino.

The Team announces that Chief Technical Officer Adrian Newey will leave the Red Bull Technology Group in the first quarter of 2025.

The engineering supremo will step back from Formula 1

design duties to focus on final development and delivery of Red Bull’s first hypercar, the… pic.twitter.com/jkYL0EiU7B

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 1, 2024