Il Napoli su Brescianini del Frosinone. Su di lui ci sono anche Atalanta e Bologna (Schira)

Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista Nicolò Schira, il Napoli starebbe osservando il centrocampista del Frosinone Marco Brescianini. Su di lui ci sono anche Atalanta e Bologna. Il Milan ha ancora una percentuale sulla futuro rivendita del calciatore. Anche la Juve ha provato a prenderlo a gennaio ma il Frosinone ha rifiutato l’offerta bianconera.

Scrive Nicolò Schira:

“Napoli, Atalanta e Bologna stanno monitorando il centrocampista di Frosinone Marco Brescianini. Il Milan hanno il 50% sulla vendita. Dietro le quinte: Juventus lo voleva durante la finestra invernale, ma il Frosinone ha rifiutato l’offerta della Juve“.

#Napoli, #Atalanta and #Bologna are monitoring #Frosinone’s midfielder Marco #Brescianini. #ACMilan have 50% on the sale. Behind the Scenes: #Juventus wanted him during the winter #transfers windows, but Frosinone rejected #Juve’s bid

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 1, 2024