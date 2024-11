Kim bocciato dai tedeschi. Per la Bild ha fornito una prestazione “catastrofica”

Anche la Sueddeutsche sottolinea che l’ex difensore del Napoli ha sulla coscienza i due gol del Real Madrid: “Il sudcoreano ha commesso errori cruciali”

Dopo la partita di ieri sera, Kim avrà bisogno di un po’ d’analisi. I brasiliani del Real Madrid lo hanno mandato al manicomio. Prima la lettura sbagliata sul movimento di Vinicius che ha permesso a Toni Kross di mettere il compagno davanti a Neuer. Poi, sul 2-1 per il Bayern e a otto minuti dalla fine, ha atterrato in area di rigore Rodrygo. In altre parole, il 2-2 tra Real e Bayern è sulla coscienza dell’ex difensore del Napoli.

La prestazione disastrosa di Kim condanna il Bayer al pareggio contro il Real

La Bild ha definito la sua prestazione “catastrofica”: “Particolarmente amara la prestazione di Minjae Kim, con due errori catastrofici rovina una partita che avrebbe messo il Bayern nelle migliori condizioni per il ritorno“.

Anche la Sueddeutsche sa perfettamente che se non fosse stato per Kim, il Bayern sarebbe andato al Bernabeu con un risultato diverso.

“Fondamentalmente il Bayern ha giocato come previsto. Coraggioso, dominante, sempre in avanti. Poi è successo esattamente quello che Tuchel aveva previsto: un passaggio filtrante di Toni Kroos, un gol in contropiede di Vinicius Junior“.

“Quando il Bayern è tornato dagli spogliatoi dopo il discorso di Tuchel, ha ribaltato la partita. Eppure ha subito il pareggio nel finale. Prima Sané ha segnato l’1-1, poi Kane dal dischetto e Vinicius Junior del Real Madrid ha segnato il 2-2 finale, anche lui su rigore. Il sudcoreano Kim ha commesso gli errori cruciali in entrambi i gol del Real Madrid. Prima si è lasciato ingannare da Vinicius, poi ha commesso il fallo da rigore su Rodrygo”

Il quotidiano sottolinea come senza questi errori il Bayern avrebbe potuto affrontare il ritorno al Bernabeu in una posizione di vantaggio.

