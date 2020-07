Napoli-Sassuolo 2-0, gol di Hysaj e Allan. Quattro gol in fuorigioco annullati al Sassuolo

Torna la vittoria dopo la sconfitta di Parma. La linea difensiva funziona, sia pure per centimetri. Nel finale, anche un palo di Politano

Hysaj e Allan i marcatori che non ti aspetti. Finisce 2-0 tra Napoli e Sassuolo. Gli uomini di Gattuso vincono dopo la sconfitta a Parma. Subito il gol del terzino albanese Hysaj nel primo tempo, nel finale raddoppio di Allan che aveva segnato anche all’andata. Al Sassuolo annullati quattro gol per fuorigioco. C’erano tutti e quattro i fuorigioco, segno che la linea difensiva del Napoli funziona. Il primo tempo è stato più di marca del Napoli, nella ripresa si è vista di più la formazione di De Zerbi. È uscito per infortunio Manolas colpito al torace. Nel finale, prima del raddoppio, palo di Politano. Gli azzurri sono cresciuti negli ultimi minuti.