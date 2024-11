Spalletti all’anteprima di “Sarò con te”: fuori al Metropolitan esclama «Forza Napoli» (Video)

L’ex tecnico azzurro è presente insieme ai calciatori e alla dirigenza. La pellicola sarà disponibile da sabato 4 maggio.

L’ex tecnico del Napoli Luciano Spalletti assisterà alla première del film “Sarò con te” al cinema Metropolitan insieme alla squadra, la dirigenza azzurra e alcuni personaggi illustri.

Spalletti accolto dalle urla dei tifosi fuori al cinema Metropolitan

I tifosi napoletani accolgono Spalletti all’esterno con il coro «Olé olé olé olé mister mister» e tanti applausi.

Prima di entrare nel cinema, esclama ai giornalisti presenti: «Forza Napoli».

Video di Pianeta Napoli.

Stamani c’è stata la conferenza di presentazione della pellicola con il regista Andrea Bosello:

«Ci tengo a sottolineare non è un film embedded, non è fatto dal centro media della squadra. Si tratta di un film fatto da un gruppo di documentaristi che hanno avuto accesso e libertà assoluta. Il presidente ha avuto l’intelligenza di lasciare a noi la libertà creativa e narrativa. Tutto ciò che vediamo qui è realmente accaduto. La storia la conosciamo tutti ma non è mai stata vista in questo modo. Dal punto di vista dello spogliatoio. Ci sono momenti che vedrete per la prima volta. Soprattutto quella di Luciano Spalletti perché ci siamo accorti che lui era il protagonista di questa storia. Per il suo ruolo, ma anche per il carattere che ha. Spalletti è un contadino come ama definirsi e un grande uomo di sport. Abbiamo trovato il nostro Obi-Wan Kenobi. E l’altro grande protagonista della storia è la città. Entra nelle trame del racconto. Prima di continuare mi piacerebbe fare vedere un’inizio di questo film».

