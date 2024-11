La costruzione dal basso punisce anche la Roma: giallorossi sotto 1-0 a fine primo tempo

Segna Wirtz per il Leverkusen. Pochi minuti prima, Lukaku aveva scheggiato la traversa con un colpo di testa.

Il Bayern Leverkusen è avanti a Roma grazie al gol di Florian Wirtz al 28esimo. A fine primo tempo 1-0 per i tedeschi. Il match è valido per l’andata delle semifinali di Europa League.

Roma-Leverkusen 0-1, il primo tempo

La Roma comincia bene il match, al 20esimo la sua miglior occasione: da un corner di Dybala, Paredes aggancia e crossa verso Romelu Lukaku, che manda il pallone di testa sulla traversa.

I tedeschi cominciano così a svegliarsi e due minuti più tardi Frimpong arriva davanti a Svilar, ma col piatto trova l’esterno della rete. La rete arriva con un retropassaggio sbagliato di Karsdorp verso Mancini; Grimaldo ne approfitta e aggancia il pallone, servendo Wirtz che deve solo spingerla in porta. Il 20enne trequartista tedesco vicino alla doppietta pochi secondi dopo, ma con un tiro di prima non riesce ad impensierire Svilar. Al 33esimo ci prova ancora Frimpong, palla di poco fuori.

A fine primo tempo una sponda di Lukaku per Pellegrini dà l’illusione ai giallorossi di essere vicini al pareggio, ma il capitano giallorosso non trova la porta per questione di centimetri con un destro sul palo lungo.

Il Bayern Leverkusen stende il Werder Brema: 5-0 in casa. Il miracolo di Xabi Alonso s’è compiuto, il Leverkusen è campione di Germania per la prima volta nella sua storia. Un campionato stracciato e vinto senza neanche perdere una partita, pareggiando 4 volte.

Cosa hanno in comune una Mercedes e il Bayer Leverkusen? Sono tedesche ma sono soprattutto affidabili. La marca automobilistica si affida a ingegneri e meccanici di prim’ordine mentre il club della Bundesliga si è affidato a Xabi Alonso. Così legge Marca il periodo di forma della squadra tedesca, guidata proprio dallo spagnolo che nelle ultime 4 partite vanta 4 vittorie. Xabi Alonso, scrive Marca, ha trasformato il Leverkusen in una macchina dell’affidabilità tedesca.

