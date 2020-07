Gattuso non vede Allan, Ancelotti lo riprenderebbe. Dall’Everton pronta un’offerta sui 20 milioni

Il valore di mercato del brasiliano è crollato, solo due volte titolare negli ultimi mesi. Per lui l’Atletico Madrid ha offerto uno scambio con Herrera

Gattuso non vuole più Allan e Carlo Ancelotti desidera il brasiliano all’Everton. Sono le basi per una possibile operazione di mercato. L’allenatore dei Toffees pensa al brasiliano che ha avuto a Napoli per rinforzare il suo centrocampo. E il tecnico calabrese ha ormai chiarito le sue sul giocatore. Al di là dello screzio di mesi fa, i numeri parlano in maniera evidente: dopo aver giocato titolare le prime cinque partite di campionato di Gattuso, Allan è partito titolare appena due volte su quindici: a Verona e in casa del Parma. Senza dimenticare che è partito dalla panchina contro il Barcellona e nelle partite decisive di Coppa Italia. Allan non rientra nei piani del Napoli, con Gattuso il suo valore è crollato. Se solo pensiamo all’interessamento del Psg a gennaio 2019. Gattuso non lo vede, altrimenti non avrebbe voluto Demme e Lobotka e gli azzurri non starebbe trattando Veretout.

L’operazione con l’Everton è quindi possibile. Ma le cifre reali sono molto lontane da quelle di radiomercato. Il coronavirus ha notevolmente ridimensionato il volume d’affari del calciomercato, come è evidente col caso Koulibaly per il quale la cifra massima che il Napoli può incassare è 75 milioni e Ramadani ha fatto capire a De Laurentiis che è meglio non tirare troppo la corda.

Tornando ad Allan, l’Everton è interessato al calciatore, e Allan tornerebbe volentieri a giocare con Ancelotti. Smentendo ancora una volta la finta narrazione che accreditava Allan come uno dei ribelli contro l’allenatore emiliano, come il Napolista scrisse mesi fa in piena tempesta.

Ciò non toglie che siamo notevolmente lontani dalla cifra di 38 milioni. Non c’è stata alcuna offerta ufficiale. È il mercato a fare il prezzo di un calciatore e, oltre al lockdown, parliamo di un centrocampista che negli ultimi mesi ha giocato pochissimo. Allan ovviamente piace. Anche al Cholo Simeone: per ora l’Atletico Madrid ha offerto uno scambio alla pari con una vecchia conoscenza del Napoli il messicano Herrera anche lui poco impiegato dopo il lockdown.

L’Everton resta decisamente in pole position. Ancelotti lo vede bene nella sua squadra. È una delle opzioni possibili per potenziare la mediana. L’operazione può andare in porto per una cifra vicina che si aggira sui venti milioni di euro. A tanto ammonterà l’offerta ufficiale del club blu di Liverpool.