Maradona, le figlie chiedono l’esumazione della salma (CorSport)

Le figlie di Maradona hanno richiesto l’esumazione della salma. Vogliono che venga trasferita al Memorial del Diez per far sì che il popolo argentino possa rendergli omaggio.

Lo scrive il “Corriere dello Sport“:

In attesa dell’inizio del processo per la sua morte, che partirà il prossimo 4 giugno, le figlie di Diego Armando Maradona hanno richiesto ufficialmente al tribunale che indaga sulla sua scomparsa l’esumazione della salma. La richiesta arriva da Dalma e Giannina di comune accordo con l’ex compagna del campione argentino, Veronica Ojeda, in rappresentanza del figlio minore del Pibe de Oro, Diego Fernando, di 11 anni.

Maradona, le figlie vogliono portare la salma al Memorial del Diez

Le figlie vogliono che la salma del papà venga spostata dal cimitero di “Bella Vista” di San Miguel a Buenos Aires, al Memorial del Diez, nel quartiere di Puerto Madero, considerato un luogo più sicuro dove «tutto il popolo argentino potrà rendergli omaggio”. La richiesta di autorizzazione ufficiale da parte delle figlie è stata motivata dal fatto che tutte le perizie dopo la morte del campionissimo argentino si sono ormai concluse.

Potrebbe esserci una svolta nel caso che riguarda la morte di Diego Armando Maradona. Secondo la perizia chiesta da uno degli imputati, el Pibe sarebbe morto per cause naturali. O meglio, il rapporto di parte parla di un battito cardiaco rapido e irregolare che può essere di origine naturale o la causa di fattori esterni come una droga assunta da Maradona in passato. A scrivere della possibile svolta è La Nacion che riporta anche della diffidenza della procura rispetto a questa perizia di parte.

