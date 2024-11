È in rottura con la Lazio ma ha rinnovato da poco. Tudor e la Lazio vorrebbero il centravanti argentino. L’affare si può mettere in piedi

Luis Alberto è un’idea Napoli, il Cholito Simeone può convincere Lotito (Gazzetta)

Il Napoli cerca il nuovo Zielinski, come scrive la Gazzetta:

un giocatore che sappia rompere le linee strappando in mezzo al campo, con un dribbling o una giocata in profondità fuori dagli schemi.

Aurelio De Laurentiis continua a pensare a Georgiy Sudakov, 21enne stellina dello Shakhtar che però costa almeno 50 milioni. Perciò da qualche settimana, è tornato prepotentemente in cima alla lista dei desideri azzurri Luis Alberto, in rotta con la Lazio e desideroso di una nuova avvincente avventura.

Luis Alberto è da tempo un pallino del Napoli

Occasione Napoli può essere il compromesso giusto tra il desiderio di tornare in Spagna e la voglia di lottare per qualcosa di grande in Italia. Poche settimane fa, Luis Alberto in un’intervista post partita ha rivelato la sua intenzione di lasciare il club a fine stagione. «Non voglio più prendere un euro dalla Lazio, ho già chiesto la rescissione». Facile a parole, meno nei fatti. Lo spagnolo ha rinnovato da poco e per Lotito è un asset troppo importante anche da piazzare sul mercato, per una plusvalenza e per avere liquidità per la prossima campagna acquisti. Ma il presidente della Lazio ha anche un desiderio per l’attacco della prossima stagione: Giovanni Simeone. Ecco, il Cholito è in uscita dal Napoli e chissà che i mal di pancia di Luis Alberto, uniti al bisogno del Napoli, non possano far incrociare i destini dei due. Ipotesi di lavoro da non trascurare, anche se al momento le cose viaggiano su binari separati. Luis Alberto, però, è da tempo un pallino del Napoli e mai come stavolta l’infatuazione potrebbe trasformarsi in trattativa vera e propria.

