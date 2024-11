Un tifoso dell’Atalanta arrestato per razzismo a Marsiglia (VIDEO)

Ultras inchiodati dai video in rete, tra saluti nazisti e versi della scimmia. Il sindaco di Marsiglia: “Intollerabile, vanno assicurati alla giustizia”

C’è un tifoso dell’Atalanta in stato di fermo a Marsiglia, accusati atti di razzismo allo stadio durante l’andata della semifinale di Europa League. Ci sono vari video che girano in rete che inchiodano almeno un paio di ultras dell’Atalanta mentre fanno saluti nazisti o versi della scimmia.

Il questore della Bouches du Rhône ha annunciato l’arresto di uno di loro. “L’autore è stato arrestato, messo in custodia di polizia e sarà assicurato alla giustizia”, ​​si legge in un della Questura post su X. La prefettura ha annunciato di aver contattato il pubblico ministero per esaminare i fatti. Benoît Payan, sindaco di Marsiglia ha commentato così: “Condanno fermamente il comportamento di alcuni tifosi italiani durante Marsiglia-Atalanta. È intollerabile e indegno. Il razzismo non ha posto né in uno stadio né fuori”.

