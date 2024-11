Sancho è l’esempio di come si può regredire allo United e rinascere altrove (Telegraph)

Ieri un’ottima prestazione contro il Psg in Champions, ten Hag lo mise fuori rosa a inizio stagione per motivi disciplinari.

Jadon Sancho è stato uno dei protagonisti della vittoria del Borussia Dortmund 1-0 contro il Psg in Champions League. L’esterno, di proprietà del Manchester United, sta ritrovando il sorriso e la continuità, cosa che gli era mancata negli ultimi due anni in Inghilterra.

Sancho è rinato con il prestito al Dortmund; lo United non ha saputo valorizzarlo

Il Telegraph scrive:

Il Manchester United aveva un patrimonio di £73 milioni che ha aiutato un’altra squadra a provare ad arrivare a Wembley. Jadon Sancho che dribblava gli avversari del Psg e giocava col sorriso sul volto era l’immagine perfetta di come i giocatori possono regredire allo United e rinascere altrove. Sancho è stato messo fuori rosa all’inizio della stagione dopo che ten Hag lo ha accusato di non allenarsi correttamente, cosa che il giocatore ha contestato. «Ieri ha giocato molto bene ed è un ottimo giocatore. Ha mostrato perché il Manchester United lo ha comprato. Sono contento per Jadon, per la prestazione di ieri e vedremo cosa succederà in futuro» ha dichiarato ten Hag. Si prevede che possa lasciare lo United quest’estate.

Sancho è stato il quarto acquisto più costoso del club. Al primo posto c’è Paul Pogba, pagato 89,3 milioni di sterline e poi lasciato partire a parametro zero per aggregarsi nuovamente alla Juventus. Una delle domande che Ratcliffe e il suo nuovo staff si chiederanno è come lo United non sia riuscito a ottenere il meglio da lui. «Gli dovete tutti delle scuse» ha scritto il Dortmund sul profilo ufficiale X con una sua foto. Ma la sua prestazione non è il tipo di scuse che ten Hag e lo United volevano.

