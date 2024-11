Girona denunciato alla Uefa per presunta frode fiscale dell’agente di Dovbyk (As)

L’agente dell’attaccante avrebbe evaso dei soldi in Estonia in merito al passaggio di Dovbyk al club catalano. Potrebbe esserci l’esclusione dalla Champions.

Il Girona sta per concludere una stagione storica e l’anno prossimo giocherà la Champions. Ma dall’Ucraina arriva la notizia di una presunta frode fiscale dell’agente di Artem Dovbyk, Oleksiy Lundovsky, acquistato quest’anno dal club catalano. L’attaccante è attualmente il capocannoniere della Liga.

Girona, l’avvocato Kuzmin denuncia alla Uefa la presunta frode fiscale dell’agente di Dovbyk

Come riportato da As:

L’avvocato ucraino Evgeny Kuzmin ha rilasciato delle dichiarazioni a Sportarena. Ha spiegato che Lundovsky avrebbe evaso dei soldi in Estonia per non pagare le tasse in Ucraina.

Le sue dichiarazioni: «Il Girona ha pagato per avere Artem Dovbyk. La tassazione dovrebbe essere effettuata esclusivamente in conformità con la legislazione ucraina, poiché il calciatore arrivava dal Dnipro, Dovbyk è ucraino e l’agente è ucraino. Tutti i pagamenti devono essere effettuati solo su conti bancari ucraini. In questo caso, non è chiara la documentazione trasferita a una società estone registrata a nome di un agente ucraino».

Ha anche aggiunto: «Lundovsky ha poi registrato una sua presunta residenza in Estonia, avendo però quella principale in Ucraina. I registri bancari estoni dichiarano che la sua società ha versato pagamenti tramite agenzia per Dovbyk. Sebbene il pagamento dovesse essere effettuato a favore della società ucraina su conti bancari ucraini, ciò non è accaduto e, molto probabilmente, le tasse non sono state pagate in Ucraina. Dovbyk non è solo un giocatore della nazionale ucraina, ma anche un cittadino dell’Ucraina, quindi tali azioni possono contenere illegalità economiche contro il nostro Stato».

L’avvocato ha inoltre presentato una denuncia alla Uefa: «Confido che gli organi Uefa competenti indaghino su queste violazioni e prendano una decisione giusta e appropriata. Spero che la Federcalcio ucraina presterà attenzione a ciò. Come avvocato, ho informato sia Oleksiy Lundovsky, sia il Girona via e-mail».

Tra le possibili conseguenze elencate da Kuzmin: retrocessione o esclusioni dalle competizioni europee da parte del club; nel caso dell’agente, potrebbe non poter più esercitare la professione.

