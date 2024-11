Verratti proposto al Barcellona, ma per il club non è una priorità (Mundo Deportivo)

Il centrocampista gradirebbe la destinazione, anche se dovrebbe ridursi notevolmente l’ingaggio. Doveva firmare per il Barça già nel 2017.

Il Barcellona è alla ricerca di un ulteriore centrocampista per la prossima stagione. Probabilmente Oriol Romeu, preso a parametro zero lo scorso anno, non sarà riconfermato. L’entourage di Marco Verratti ha offerto il proprio assistito ai blaugrana; attualmente il centrocampista ex Psg gioca in Qatar, nell’Al Arabi.

Verratti proposto al Barcellona

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo:

C’è ottimismo sul fairplay per attuare il calciomercato estivo, ma il Barça sta valutando tutti i possibili scenari, poiché non è ancora ufficiale che possa spendere cifre importanti. In queste ore gli agenti di Verratti hanno offerto il loro giocatore ai blaugrana. Il 31enne italiano, che stava per firmare con il Barça nell’estate del 2017, gradirebbe l’opzione di tornare in Europa e di giocare in Spagna. Ma per ora, anche se è un giocatore che piace, non è una priorità. Inoltre, Verratti dovrebbe fare un grande sforzo economico e ridurre considerevolmente il suo stipendio [attualmente è di 30 milioni l’anno].

Il centrocampista è ancora la “civetta” che era al Psg (L’Equipe)

“L’Equipe” scrive:

Ci sono cose inflessibili e rassicuranti in questo mondo. Marco Verratti è uno di questi. Il centrocampista resta un giocatore tecnicamente delizioso, che prende cartellini e che ama lamentarsi con gli arbitri. E questo anche nel Campionato del Qatar, lontano dagli sguardi. L’italiano, dopo undici anni a Parigi (2012-2023), tre mesi fa si è trasferito in un altro mondo, giungendo a sorpresa all’Al-Arabi (per circa 45 milioni di euro). Un colpo al cuore per certi tifosi parigini, innamorati della sua tecnica nei movimenti e orfani oggi come, senza dubbio, della sua creatività (ottavi del Psg in Champions League). Un sollievo per gli altri stanchi delle sue sciocchezze dentro e fuori dal campo.

