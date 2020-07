Hysaj con la fascia di capitano ha vinto il premio “ossimoro” dell’anno

Secondo pareggio irritante e fesso, dopo che avremmo potuto archiviare la pratica in dieci minuti, in perfetto stile impiegato al collocamento, ed invece alla fine, dobbiamo pure ringraziare la ciorta per il punto!

1) Ci sta sempre in una comitiva quello che quando si organizza un mare ignorante dice “no Guagliù io però mi devo prendere l’ombrellone sennò me sfasterio” E lo si appende. Ecco…Milik 😓

2) Hysaj mezzo destro a sinistra e con la fascia di capitano ha vinto il premio “ossimoro” dell’anno. 😒

3) Il palleggio nella nostra area ostinato e continuo è una schiattata in corpo tipo la vrenzola che scoppietta la gomma da masticare in metro affianco a te. Anche meno Rino, anche meno!🧐

4) Minuto ’71 otto passaggi di prima sino alla porta avversaria. Dodici secondi di bellezza graffiante sul muro dell’evidente noia delle partite senza obiettivi che però ci intossicano lo stesso….😉

5) E’ vero che fa caldo, è vero che oramai la classifica è un inutile elenco senza importanza, è vero che la testa è all’otto di Agosto ma che ce vo a tirà annanza ‘ porta? 🙁

6) Ma sbaglio o si sentivano feroci urla femminili ad ogni azione d’attacco del Bologna? Ma non era a porte chiuse? Mi è tornata in mente la signora di “Chievo, Chievo” 😁

7) Irritante, secondo pareggio irritante e fesso, dopo che avremmo potuto archiviare la pratica in dieci minuti, in perfetto stile impiegato al collocamento, ed invece alla fine, dobbiamo pure ringraziare la ciorta per il punto! 🙁

Forza Napoli

Sempre e Comunque