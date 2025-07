Forse il serbo non ha gradito i 90 minuti in panchina. E si è preso la sua rivincita social. Gli juventini gli hanno detto di tutto

Vlahovic mette il like a Bellingham che celebra la vittoria del Real sulla Juve, i tifosi lo insultano

Non bastasse la sconfitta per 1-0 e la conseguente eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Real Madrid. In queste ore c’è un like “galeotto” che ha fatto infuriare i tifosi della Juventus. La firma è quella di Dusan Vlahovic… Cosa è successo?

La gaffe di Vlahovic

L’attaccante serbo – sempre più separato in casa – evidentemente non ha gradito i 90 minuti trascorsi in panchina contro il Real Madrid. E dunque – come ormai spesso capita in quest’era in cui i clic sostituiscono le parole – ha ben pensato di prendersi la sua rivincita sui social. Ha messo un like a un post in cui il centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham celebrava il successo delle Merengues e l’approdo ai quarti di finale.

“Next stop i quarti di finale. Gran vittoria”, ha scritto l’inglese su Instragram. Tra le tante reazioni, è spuntato proprio il cuoricino dell’ex Fiorentina.

Le reazioni social

Tra i tifosi della Juventus è invece scoppiata la polemica. L’ennesima, dopo le accuse rivolte al serbo di star bloccando l’arrivo di Jonathan David rifiutando il trasferimento altrove. Ecco una serie di sfoghi:

Ora che non mi legge nessuno voglio dire una cosa che penso da un bel po’, e giuro che non sto nemmeno esagerando perché sapete che di solito cerco sempre di pesare le parole, ma stavolta no, perché certe cose vanno dette senza giri di parole: Vlahovic è un pezzo di merda. — Juanito (@juanito92x) July 2, 2025