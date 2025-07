È più Raul o è più Santillana? No, è Gonzalo Garcia: il bomber che studia per una doppia laurea

Tre gol in quattro partite, l’ultimo – decisivo – segnato alla Juventus nella gara valida per gli ottavi di finale conclusasi 1-0 per il Real Madrid. È Gonzalo Garcia la vera sorpresa del Mondiale per Club 2025. All’attaccante spagnolo – scommessa di Xabi Alonso e paragonato dal tecnico al leggendario Raul – hanno dedicato un approfondimento “El Pais” e “Spiegel Sport”.

“Gonzalo Garcia come Santillana, Zamorano o Cristiano Ronaldo”

El Pais scrive: “I movimenti e il tiro sono tipici dei giocatori di vecchia scuola. Intuisce gli spazi da attaccare, un’abilità preziosa tra i goleador”.

Poi si sofferma sul gol segnato alla Juventus: “Dopo aver indovinato lo spazio, Gonzalo si è lanciato alle spalle dei difensori centrali della Juventus per sferrare un tiro potente e preciso (…) Il colpo di testa è stato preceduto da un balzo e da un movimento del collo effettuati con tempismo perfetto. La sequenza ha ricordato i gol di Santillana, Zamorano o Cristiano Ronaldo”.

“Il ragazzo ha anche il cognome García, che non vende, ma che ha un significato storico a Madrid, perché quella squadra, con diversi García, raggiunse la finale della Coppa dei Campioni del 1981 contro il Liverpool. Il ragazzo ha sicuramente istinto e capacità. Si insinua e poi segna. Il numero nove che il club cercava è stato trovato da Alonso nel vivaio di Castilla”, si legge.

E quanto al futuro, appunto, la prospettiva di permanenza nella capitale spagnola è molto alta: “Ciò che appare chiaro è che in questo Mondiale, la scommessa di Alonso si è posizionata davanti a Endrick e rappresenta una minaccia per Rodrygo. Gonzalo era un’ala agli inizi della carriera, e se saprà interpretare al meglio le incursioni diagonali e i movimenti in area di rigore, il brasiliano potrebbe essere il prossimo a essere nettamente superato”.

Spiegel, invece, scrive: “Unico nel suo genere: i giocatori del vivaio del club non hanno sempre vita facile al Real Madrid”, sottolineano i colleghi tedeschi. “Gonzalo García è un’eccezione, anche se ha avuto bisogno di un pizzico di fortuna. È stato convocato solo perché Endrick era infortunato. E poi si è ritrovato subito titolare al Mondiale per Club perché la superstar Kylian Mbappé era out per problemi gastrointestinali”.

Poi si sofferma sugli elogi di Xabi: “Alonso lo ha già elogiato con entusiasmo durante questo Mondiale per Club. «È il tipico numero nove, in attesa di colpire. Mi ricorda Raúl: sempre al posto giusto al momento giusto». Un elogio più alto del paragone con il leggendario attaccante è difficile da trovare”.

Infine, sempre riferendosi a Garcia, Spiegel conclude sottolineando: “Anche se non dovesse avere una grande carriera al Real Madrid, probabilmente non avrebbe nulla di cui preoccuparsi: sta per conseguire una doppia laurea in amministrazione aziendale, management e analisi aziendale. E se anche questo ambito non gli piacesse, potrebbe sempre scrivere la storia della sua famiglia. Il nonno di García, Manuel Torres Cansino, un tempo era un torero e, cosa ancora più interessante, un cugino della leggenda di Hollywood Rita Hayworth”.