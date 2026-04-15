In Italia la giornalista Nfl Dianna Russini si sarebbe dimessa?

Giornalista americana di Athletic. SI è dimessa in seguito a delle foto con l'allenatore dei New England Patriots. Entrambi hanno negato l'esistenza di una relazione. "Non voglio che ci siano altre speculazioni". Si è dimessa mentre era in corso l'inchiesta interna.

Anche in Italia la giornalista Dianna Russini si sarebbe dimessa?

C’è un caso di etica professionale che ha investito la nota e autorevole giornalista americana Dianna Russini. È un’esperta di Nfl (la lega di football americano negli Usa). Si è dimessa dal giornale Athletic una settimana dopo la pubblicazione – da parte del New York Post – di fotografie che ritraevano lei e Mike Vrabel – il coach dei New England Patriots – mentre si tenevano per mano, si abbracciavano ed erano seduti insieme in una vasca idromassaggio in un resort in Arizona il mese scorso. Entrambi hanno negato la relazione.

La notizia negli Stati Uniti ha suscitato molto clamore. In Europa ne hanno scritto in Germania (lo Spiegel).

Le foto pubblicate dal New York Post hanno comportato l’apertura di un’indagine interna da parte di Athletic, giornale sportivo di proprietà della New York Times Company.

New England Patriots’ Mike Vrabel and top NY Times NFL reporter Dianna Russini hold hands and hug at luxury hotel https://t.co/kgk6uoumOU pic.twitter.com/J2dtb6HuyA — New York Post (@nypost) April 7, 2026

Pochi giorni dopo l’apertura dell’inchiesta interna, lei si è dimessa. Nella lettera di dimissioni, Russini ha scritto:

“Ho coperto la Nfl con professionalità e dedizione per tutta la mia carriera, e confermo la veridicità di ogni articolo mai pubblicato”, ha scritto Russini nella sua lettera.

“Quando l’articolo di Page Six è apparso per la prima volta, Athletic mi ha sostenuto in modo inequivocabile, ha espresso fiducia nel mio lavoro. Per questo sono grata a loro. Nei giorni successivi, sfortunatamente, i commentatori di vari media si sono impegnati in speculazioni. Inoltre, questa frenesia mediatica sta andando avanti senza riguardo per l’inchiesta interna che Athletic sta cercando di completare. Frenesia che continua ad aumentare, alimentata da ripetute fughe di notizie, e non ho alcun interesse a sottopormi a un’inchiesta pubblica che ha già causato molti più danni di quanto io sia disposta ad accettare.”

Athletic ricorda che lei era “Senior Nfl Insider”. E ricorda che

quando le foto sono state inizialmente pubblicate, Vrabel e Russini hanno negato le accuse di una relazione in separate dichiarazioni al Post.

Il direttore editoriale di Athletic Steven Ginsberg aveva anche rilasciato una dichiarazione di sostegno pubblico dicendo al Post: “Queste foto sono fuorvianti e mancano di contesto. Erano in pubblico di fronte a molte persone. Dianna è una giornalista premier che copre la Nfl e siamo orgogliosi di averla ad Athletic.”

Ginsberg ha dichiarato: “Quando questa situazione è stata portata alla nostra attenzione la scorsa settimana, c’erano chiare preoccupazioni, ma abbiamo ricevuto una spiegazione dettagliata ed è stato il nostro istinto a spingerci a sostenere e difendere un collega mentre aprivamo un0inchiesta interna.” Ha aggiunto: “Quando sono emerse ulteriori informazioni, sono state sollevate nuove domande che sono diventate parte della nostra indagine. Mentre la nostra indagine sulla condotta di Dianna era in corso, lei ha scelto di dimettersi.”

Russini è entrata ad Athletic dopo aver precedentemente lavorato presso Espn e Nbc.

Ora la domanda è: in Italia si sarebbe ugualmente dimessa? O magari sarebbe stata promossa. In Italia il dibattito è su altro: la prima telecronista ai Mondiali. Una donna telecronista ai Mondiali (Tiziana Alla la brava giornalista che ebbe l’ardire di fare una domanda vera a Donnarumma in un post-partita dell’Italia). Nel 2026 fa purtroppo notizia, prima di lei nessuna. Facciamoci coraggio.