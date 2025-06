Svendita Vlahovic, la Juventus lo dà via per 25 milioni (quasi la metà di Ndoye) – Repubblica

Dusan Vlahovic e la Juventus, siamo ai saluti. i bianconeri anticipano i saldi e Vlahovic lo danno via per 25 milioni. Se pensiamo che per Ndoye il Bologna ne chiede 45, non c’è bisogno di aggiungere altro. Il problema, ovviamente, è l’ingaggio. Grazie a un procuratore che meriterebbe un premio internazionale, Vlahovic ha un ingaggio di 12 milioni netti l’anno. Che però è anche un ostacolo. Nessuno lo vuole, infatti. A meno che non si riduca lo stipendio, diciamo pure a meno che non se lo dimezzi.

Oggi Repubblica con Emanuele Gamba scrive che Vlahovic non è più centrale nel progetto Juve, che al Mondiale per Club ha cominciato dalla panchina due partite su due, anche se il suo gol su rigore nel finale è risultato fondamentale nel primo posto nel girone ai Dani del Manchester City.

Scrive Repubblica:

È il massimo che Dusan Vlahovic possa offrire alla causa bianconera sul campo: sul mercato, invece, può agevolare le manovre per la sua cessione, dando per scontato che non accetterà di dimezzarsi l’ingaggio (12 milioni) per rinnovare il contratto in scadenza nel 2026.

Vlahovic, 25 milioni bastano per evitare una minusvalenza

Vlahovic è ormai marginale nelle questioni tecniche ma centrale in quelle economiche. Vendendolo, i bianconeri otterrebbero risorse e libererebbero un posto per un centravanti nuovo: intensificate le trattative con David, canadese ex Lille svincolato che, tra bonus alla firma e commissioni, costa comunque almeno 20 milioni, poco meno del prezzo che la Juventus ha fissato per Vlahovic: con 25 lo si porta via.

Sono pochi? Certo, però bastano per non segnare una minusvalenza (al 31 dicembre il valore residuo a bilancio era di 29 milioni e 326 mila euro) e sollecitano interessi come quello del Milan. Allegri ha chiesto a Tare di sondare la situazione: a quelle cifre considera il serbo un ottimo affare, anche perché il budget dei rossoneri non consente svolazzi di fantasia. Il problema, e siamo di nuovo al punto di partenza, è sempre l’ingaggio: Tare ha fatto sapere che più di 6 milioni l’anno non può offrire e quei soldi non stuzzicano Dusan, così come non lo stuzzica chi gli darebbe il doppio, ovvero il Fenerbahçe e un paio di club arabi.