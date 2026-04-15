Gazzetta: “Kim è il sogno Juve se dovesse andar via Bremer”

Gazzetta: ritroverebbe Spalletti, il tecnico che lo ha lanciato. L’idea della Juventus sarebbe quella di un prestito, ma l’ostacolo più grande è rappresentato dallo stipendio, che supera i 10 milioni con i bonus.

Tra i nomi del calciomercato della Juventus per la prossima stagione, c’è anche l’ex difensore del Napoli Kim, che ritroverebbe Luciano Spalletti dopo la vittoria del terzo scudetto in azzurro. Il centrale non è mai riuscito ad ambientarsi totalmente nel Bayern Monaco e un suo ritorno in Italia non è da escludere.

Se Bremer dovesse lasciare la Juve, Kim sarebbe il primo nome su cui si fionderebbero.

La Juventus si iscrive nella corsa a Kim

La Gazzetta dello Sport scrive:

In difesa la Juventus ha puntato i radar su un “vecchio pallino”, uno dei protagonisti dello scudetto azzurro 2023 dell’allenatore bianconero. Il coreano è il grande sogno in caso di sacrificio di Gleison Bremer, sempre più corteggiato dai club di Premier. Riunire il centrale del Bayern e Spalletti è un’idea affascinante e ambiziosa, in perfetto stile Comolli. Non c’è ancora una trattativa per Kim Min-Jae, ma qualche sondaggio è già stato effettuato nonostante le insidie economiche legate principalmente allo stipendio in doppia cifra. L’ex Napoli gioca in Bundesliga da tre stagioni e vuole cambiare aria.

La Signora si è iscritta alla trafficata corsa per Kim in attesa di capire se la volata Champions terminerà col lieto fine e se i movimenti attorno a Bremer evolveranno in offerte irrinunciabili. Luglio sembra ancora lontano, però la Juve non intende farsi trovare impreparata. Della serie: se dovesse partire un big, bisogna essere pronti a sostituirlo. Quello tra Kim e il tecnico toscano è stato un colpo di fulmine nella stagione dello scudetto del Napoli. L’allora ds azzurro Cristiano Giuntoli aveva sentito parlare più volte del coreano da Massimiliano Maddaloni, il vice di Marcello Lippi in Cina, e così nell’estate 2022 non ci ha pensato due volte quando si è trovato costretto a salutare un senatore come Koulibaly. Il miglior Kim, nonostante le 110 partite giocate con il Bayern (31 in questa stagione), si è visto a Napoli nell’anno tricolore con Spalletti.

L’idea della Juventus, sponsorizzata da Spalletti e da tutti i dirigenti, sarebbe quella di ingaggiare Kim inizialmente in prestito. L’ostacolo più grande, al netto di una apertura del Bayern al prestito, è rappresentato dallo stipendio in doppia cifra del coreano. Kim in Baviera supera i 10 milioni con i bonus e alla Continassa non è più tempo per cifre del genere.