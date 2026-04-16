I tifosi del Liverpool contro i commenti in diretta su Prime “Vergognoso”

Non hanno gradito Fowler, Rooney, Seedorf e Sturridge che hanno tirato in ballo la morte di Diogo Jota come uno tra i motivi per la pessima stagione del Liverpool

Ci sono bocconi difficili da mandar giù e cose difficili da digerire. Una di questa è sicuramente la morte di Diogo Jota. Un’assurda, ingiusta tragedia che a Liverpool non riescono a dimenticare. I Reds escono da un stagione abbastanza difficile, da non definire fallimentare, ma sicuramente non ai livelli del club inglese. Poi la sconfitta contro il Psg in Champions dell’altro giorno è stata la ciliegina sulla torta che ha surriscaldato gli animi. Dopo la partita su Prime Video UK è stata analizzata la stagione del Liverpool e i commentatori hanno detto che un impatto importante ha avuto su quest’annata la morte di Diogo Jota. Sentir parlare del calciatore portoghese ha scatenato i social network.

È innegabile che la morte per incidente d’auto di Djogo Jota abbia condizionato fortemente il Liverpool che solo pochi mesi prima, la scorsa stagione, era tornato a vincere la Premier League. Ebbene dopo la doppia sconfitta col Psg (che ha vinto 2-0 sia all’andata che al ritorno), i talent di Prime Video Sport UK: Robbie Fowler, Wayne Rooney, Clarence Seedorf e Daniel Sturridge parlando della stagione della squadra di Slot hanno tirato in ballo pure Diogo Jota, o meglio la sua tragica morte.

“Everybody grieves in different ways” 💔 How big of an impact has the loss of Diogo Jota had on Liverpool this season? pic.twitter.com/QOjuMNlRr7 — Prime Video Sport UK (@primevideosport) April 14, 2026

Sturridge, che conosce bene il mondo Liverpool, ci ha giocato per tanti anni, ha vinto anche la Champions con Klopp, ha detto: “Diogo faceva parte della squadra, era un membro della famiglia. Per loro è differente. Si, è vero, sono calciatori professionisti. Ma la performance, così come la mente, è influenzata da tante cose, lo capisci anche dal body language. I calciatori del Liverpool soffrono ancora per la sua morte”. Quei commenti hanno prodotto vivacissime critiche da parte di decine di utenti che hanno attaccato Fowler, Rooney, Seedorf e Sturridge che hanno ricevuto aspri attacchi. In parecchi hanno visto come inelegante oltre che indelicato e vergognoso tirare in ballo un evento luttuoso per giustificare dei risultati inaccettabili per una squadra che sul mercato aveva investito la scorsa estate circa 400 milioni di euro.

“smettetela di usare la morte di un uomo per giustificare prestazioni di merda nel calcio, è disgustoso e deve smetterla di essere menzionato. Abbiamo vinto le prime sei partite della stagione di fila, il processo di lutto era diverso allora? Assoluta presa in giro e cosa disgustosa da dire”

“Voi tutti siete senza vergogna per aver usato una tragedia per giustificare l‘incompetenza. Vergognoso”.

“Parole davvero belle da Sturridge e non possiamo sottovalutare l‘impatto della morte di Jota Tuttavia, c‘è un tempo e un luogo per parlare di queste cose e NON è stasera. Siamo stati battuti in modo leale e schietto. Battuti per tutta la stagione, a dire il vero. Concentriamoci sui giocatori/allenatore/tattiche ecc.”