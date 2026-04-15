Il Napoli svecchia: Lobotka, Anguissa e Lukaku vicini all’addio

Il Napoli potrebbe dire addio a Lobotka e Anguissa per la prossima stagione. Gli azzurri devono necessariamente ringiovanire la rosa e ridurre il monte ingaggi; i due hanno un contratto che scade nel 2027, in quello dello slovacco è presente una clausola rescissoria.

Ma non solo loro: anche Lukaku sembra ormai vicino all’addio, dopo le discussioni con la società per essere rimasto in Belgio a recuperare la forma fisica ideale.

Gli addii del Napoli nella prossima stagione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport:

Due dominatori del centrocampo come Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa difficilmente sono rimpiazzabili o sostituibili. Lo ha dimostrato il campo nelle ultime quattro stagioni, non c’è stato allenatore che abbia pensato per un secondo di poter rinunciare alle geometrie di Lobo e alla fisicità di Zambo. E ovviamente alla personalità dei due. A fine stagione il Napoli si troverà di fronte a un bivio. L’input per il futuro è chiaro: ringiovanire la rosa e dare una sforbiciata netta al monte ingaggi. E così, anche i due pilastri degli ultimi scudetti possono salutare. Uno sicuramente. Non è da escludere entrambi.

I contratti scadono nel 2027, la voglia di provare un’ultima esperienza è forte, come lo è il legame con Napoli. Nel contratto di Lobotka c’è una clausola rescissoria valida solo per l’estero – ed esercitabile nella prima metà di luglio – da 25 milioni di euro, ma anche una opzione per allungare fino al 2028 a favore del club. Anguissa, invece, non ha clausola: Manna aveva cominciato a parlare con i suoi agenti in autunno, per rinnovare il contratto. Ma le trattative si sono interrotto dopo il brutto infortunio accusato dal camerunese. E non sono mai riprese. Difficile tenerlo ancora a Napoli a un anno dalla scadenza. E gli estimatori non mancano.

Il sostituto di Lobotka sarebbe già in casa ed è quel Billy Gilmour che nel 2024 Conte ha fortemente voluto in azzurro. Anguissa, invece, da anni non ha un’alternativa. Il Napoli, per il centrocampo, ha messo gli occhi su Gomes del Wolverhampton e Rios del Benfica: caratteristiche diverse, ma più giovani e comunque con una buona esperienza internazionale.

Il Corriere della Sera aggiunge che gli azzurri perderanno probabilmente quest’estate anche Romelu Lukaku:

Impossibile immaginare una sua permanenza a Napoli fino alla scadenza del contratto nel 2027: i turchi del Besiktas e del Fenerbahce già ne sognano l’ingaggio. Presto per sapere chi lo sostituirà: piace molto Alajbegovic, attaccante esterno che potrebbe diventare il nuovo Kvaratskhelia. Meglio comprarlo prima del Mondiale. Difficile però che il Salisburgo se ne privi per meno di 20 milioni.