Il Corsera scrive che Maresca è molto più di una suggestione. Poi ci sono i soliti noti e il rientro di Sarri che sarebbe un nome alla Amici miei atto terzo (film inguardabile prodotto da De Laurentiis)

Ci sono anche Maresca e Gasperini nel futuro del Napoli

Era invetabile che partisse il toto-nomi per la panchina del Napoli. Tra De Laurentiis e Conte il futuro è incerto. Può finire con la permanenza di Conte, addirittura col rinnovo ma anche con l’addio. Una stretta di mano e arrivederci. Il presidente è al lavoro. Lui non smette mai di sentire gli allenatori. Lo ha sempre fatto. Il casting è sempre aperto, in ogni momento dell’anno. Figuriamoci adesso.

La scorsa settimana la Gazzetta ha scritto di Thiago Motta favorito. Oggi nella lista compaiono anche Maresca e Gasperini, nomi fatti dal Corriere della Sera e dal Corriere dello Sport. Addirittura ricompare Sarri per un Amarcord modello l’inguardabile Amici miei atto terzo (che non a caso fu prodotto dalla Filmauro di Aurelio De Laurentiis). Maresca si è separato dal Chelsea (che senza di lui è peggiorato) e si è sempre detto che sarebbe stato l’erede di Guardiola al City. Sempre che Guardiola lasci.

Scrive il Corriere della Sera:

Aurelio ha la sua rosa di sostituti già sul tavolo. Lascia a lui il pallino («mi dica cosa vuole fare») ma Gasperini resta sempre nella sua orbita, se con la Roma e Ranieri non troverà una quadra, Grosso è un emergente che piace, Maresca molto più di una suggestione, e Sarri potrebbe essere un gradito ritorno. Sabato al Maradona arriva la Lazio di Maurizio, De Laurentiis torna in tribuna. Ad Antonio tocca vincere… e decidere.

Gasperini compare anche nella lista del Corsport:

nel caso in cui dovesse anche lui cambiare strada e andare via dalla Roma, è difficile non ripensare a Gasperini, l’uomo che nel 2024 è stato testa a testa con Conte per la panchina del Napoli e che Adl ha già avvicinato più volte. Proprio come Italiano, tante ottime cose al Bologna. E poi Grosso, vicino alla salvezza con il Sassuolo. E un occhio aperto su Sarri, illustre del passato, non si potrebbe escludere considerando che è in bilico anche la sua situazione alla Lazio.