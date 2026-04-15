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Ci sono anche Maresca e Gasperini nel futuro del Napoli

Il Corsera scrive che Maresca è molto più di una suggestione. Poi ci sono i soliti noti e il rientro di Sarri che sarebbe un nome alla Amici miei atto terzo (film inguardabile prodotto da De Laurentiis)

Chelsea Maresca Napoli

(FILES) Chelsea's Italian coach Enzo Maresca gestures ahead of the FIFA Club World Cup 2025 final football match between England's Chelsea and France's Paris Saint-Germain at the MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey on July 13, 2025. Enzo Maresca has left his role as Chelsea head coach after 18 months in charge, the Premier League club announced on January 1, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Ci sono anche Maresca e Gasperini nel futuro del Napoli

Era invetabile che partisse il toto-nomi per la panchina del Napoli. Tra De Laurentiis e Conte il futuro è incerto. Può finire con la permanenza di Conte, addirittura col rinnovo ma anche con l’addio. Una stretta di mano e arrivederci. Il presidente è al lavoro. Lui non smette mai di sentire gli allenatori. Lo ha sempre fatto. Il casting è sempre aperto, in ogni momento dell’anno. Figuriamoci adesso.

La scorsa settimana la Gazzetta ha scritto di Thiago Motta favorito. Oggi nella lista compaiono anche Maresca e Gasperini, nomi fatti dal Corriere della Sera e dal Corriere dello Sport. Addirittura ricompare Sarri per un Amarcord modello l’inguardabile Amici miei atto terzo (che non a caso fu prodotto dalla Filmauro di Aurelio De Laurentiis). Maresca si è separato dal Chelsea (che senza di lui è peggiorato) e si è sempre detto che sarebbe stato l’erede di Guardiola al City. Sempre che Guardiola lasci.

Scrive il Corriere della Sera:

Aurelio ha la sua rosa di sostituti già sul tavolo. Lascia a lui il pallino («mi dica cosa vuole fare») ma Gasperini resta sempre nella sua orbita, se con la Roma e Ranieri non troverà una quadra, Grosso è un emergente che piace, Maresca molto più di una suggestione, e Sarri potrebbe essere un gradito ritorno. Sabato al Maradona arriva la Lazio di Maurizio, De Laurentiis torna in tribuna. Ad Antonio tocca vincere… e decidere. 

Gasperini compare anche nella lista del Corsport:

nel caso in cui dovesse anche lui cambiare strada e andare via dalla Roma, è difficile non ripensare a Gasperini, l’uomo che nel 2024 è stato testa a testa con Conte per la panchina del Napoli e che Adl ha già avvicinato più volte. Proprio come Italiano, tante ottime cose al Bologna. E poi Grosso, vicino alla salvezza con il Sassuolo. E un occhio aperto su Sarri, illustre del passato, non si potrebbe escludere considerando che è in bilico anche la sua situazione alla Lazio.  

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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