Uno a uno a Parma. Il Napoli subisce gol dopo 36 secondi e poi va a sbattere. Ora si parlerà del futuro. Sarà Conte a decidere il suo. Noi una riflessione su Hojlund la faremmo. I quattro big di centrocampo non possono giocare insieme

Il Napoli va a sbattere sull’illusione scudetto (i Fab Four divideteli)

L’illusione scudetto svanisce verso le cinque della sera. Succede a Parma terreno dove negli ultimi anni il Napoli ha sempre faticato tanto. Anche se lo scorso qui ha di fatto conquistato il tricolore. Stavolta è andata diversamente. Il pareggio di undici mesi fa regalò il quarto scudetto. Questo invece ha fatto tramontare il sogno del quinto.

La squadra di Conte ha subito gol dopo 36 secondi (su ingenuità difensiva di Juan Jesus e Buongiorno) ed è andata a sbattere per i successivi 95. Un gol lo ha segnato, con McTominay, attorno al 60esimo. Ma poco è cambiato. La squadra di Conte ha fatto massa ma ha creato poco. Non andiamo nemmeno a guardare l’inutile dato del possesso palla. Non si ricordano parate significative di Suzuki. L’ingresso di Alisson ha cambiato poco: il brasiliano qualcosa ha creato ma la squadra di Cuesta ha difeso. Gli emiliani possono anche recriminare per un tocco di mano galeotto di Buongiorno in area del Napoli. L’Inter stasera può giocare in tranquillità.

Adesso si potranno aprire in anticipo le discussioni sul futuro di Conte a Napoli. Futuro che sta fondamentalmente nelle sue mani. Sarà lui a scegliere.

Se vorrà rimanere, De Laurentiis non potrà che esserne contento. Chiaramente il club ha dei paletti economico-finanziari da rispettare (tra monte ingaggi e calciomercato) ma Adl sa benissimo che il tecnico salentino è un valore aggiunto. Il futuro di Conte lo deciderà Conte.

Qualche considerazione, però, va fatta. Ancora una volta i Fab Four hanno deluso. Insieme, McTominay De Bruyne Anguissa e Lobotka fanno paura sulla carta ma non sul campo. Sul campo non funzionano. È un dato di fatto. È sempre stato così. Fanno molta fatica a giocare insieme. Non riescono a ritagliarsi i propri spazi. Ciascuno deve rinunciare a qualcosa. La loro efficacia individuale si riduce senza alcun vantaggio per il collettivo.

Non è la sola riflessione che il Napoli del futuro dovrà fare. Anche su Hojlund ci sarà da riflettere. È un buon giocatore, in determinate partite ottimo. Ma non è il grande attaccante che talvolta viene descritto. È un bravissimo ragazzo, si impegna, non si tira mai indietro. Però non è uno di quei calciatori che in area fa la differenza. Malen, per dirne una, ha segnato dieci gol in Serie A come lui ma con meno della metà delle partite giocate (12 contro 26). Si è anche ritrovato a dover indossare panni non suoi, ossia quelli di Lukaku. Il danese oggi aveva anche un marcatore particolarmente ostico: Trojlo. Sta di fatto che sull’1-1 Conte lo ha tirato fuori: al suo posto Giovane. Non è accaduto nulla lo stesso, va detto.

Il Napoli è riuscito ad andare in verticale raramente. È accaduto in occasione del gol. Con un’apertura di compasso in verticale e di prima di Lobotka per Hojlund che sempre di prima ha appoggiato su McTominay. Lo scozzese in area di destro è una sentenza. Per il resto, poco o niente.