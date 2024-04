Che fine ha fatto Bellingham? In Spagna scrivono: infortuni e proteste gli tolgono energie

Scrive Abc: «Il Real Madrid lo ha comprato per partite come quella col City» in cui ha deluso. I numeri del 2024 non sono più quelli del 2023

Cosa succede a Bellingham? si chiede il quotidiano spagnolo Abc. “Al Bernabeu non cantano più ‘Hey Jude'”. Contro il City non ha inciso come ci si aspettava. Il suo acquisto da 100 milioni e soprattutto il suo rendimento nei primi mesi avevano abituato alla presenza di una nuova rockstar del calcio. “Il Real Madrid ha ingaggiato Bellingham la scorsa estate soprattutto per serate come quella di martedì in Champions League“.

Martedì poteva essere la serata di Bellingham

Martedì poteva essere la sua serata, visto che al Bernabéu, il City giocava senza il portiere titolare, senza la difesa titolare e senza “l’ anti-Vinicius (Walker)” e De Bruyne.

“Non è stato così e, anche se può sembrare strano, non è stato nemmeno così sorprendente. Il 2024 di Bellingham non ha nulla a che vedere con la parte del 2023 (luglio-dicembre) in cui ha vestito la maglia del Real Madrid. È vero che ha alzato l’asticella, non solo dei gol e degli assist, ma le sue prestazioni attuali sono piuttosto grigie“.

Solo, si fa per dire, quattro gol (tre in campionato e uno in Champions League) e due assist (entrambi nel campionato nazionale) per Bellingham in questa seconda parte di stagione. Numeri ben lontani dai 16 gol e 8 assist forniti nei suoi primi cinque mesi a Madrid.

È arrivato a fine stagione stanco e distratto

“Il peggioramento delle statistiche si può leggere in due modi. Il primo, che i numeri di prima di Natale erano eccessivi per un giocatore con le sue caratteristiche. Il secondo, che i numeri attuali sono più vicini alla realtà. Bellingham non è stato ingaggiato dal Real per fare il capocannoniere o per distribuire assist, ma per fare la differenza in altri aspetti del gioco: fisicità, passo, rottura delle linee, creazione di occasioni, arrivo in area, transizioni… Di tutto questo, al momento Jude ha fatto vedere poco. È arrivato al tratto decisivo della stagione con troppe distrazioni. Agli infortuni bisogna aggiungere litigi e discussioni superflue che, sebbene non se ne sia ancora accorto, non solo non aggiungono nulla, ma anzi sottraggono energie“.

Chiaro che ad influenzare le sue prestazioni ci sono i vari problemi alla spalla destra che lo hanno costretto a saltare diverse partite. Bellingham e lo staff medico hanno scelto una terapia conservativa. L’eventuale operazione lo terrebbe lontano dai campi per troppo tempo.

“Bellingham sta giocando male? No, non sta giocando male. Ma neanche bene. Con questo Bellingham, il Real Madrid potrà passare il turno contro il City in Champions? Ebbene, sarà molto più complicato senza il Bellingham di cinque mesi fa“.

