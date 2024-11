La Spagna innamorata di Davide Ancelotti: il genio all’ombra del padre, ma non ancora per molto (As)

Prepara gli allenamenti e studia i calci piazzati. «Il mio compito è creare dubbi a mio padre». As chiede: gli affidereste il Madrid?

Buon sangue non mente, e Davide Ancelotti ne è la dimostrazione. I quotidiani spagnoli lo elogiano con merito, perché soprattutto in questo finale di stagione sta dimostrando tutte le sue qualità da tecnico. As gli ha dedicato un articolo multimediale, ponendo alla fine la questione se potrà esserci per lui, in futuro, la panchina del Real Madrid in prima linea.

Davide Ancelotti, una delle colonne portanti del Real: «Il mio compito è creare dubbi a mio padre»

Davide viene definito “un pezzo vitale nei meccanismi tecnici del Real. In particolare, si occupa di preparare le sedute d’allenamento e di inventare nuove strategie per i calci piazzati. Ha scelto infatti personalmente i rigoristi del match contro il Manchester City”.

«Il mio compito è creare dubbi a mio padre», dice il 34enne.

Il quotidiano continua: “Grazie al suo buon lavoro con i blancos, club come l’Everton lo hanno cercato per dargli la panchina, ma lui ha deciso di mettere in stand by le offerte”.

Infine, un sondaggio per i tifosi: “Gli affideresti la panchina del Real Madrid?”

Nove degli ultimi 12 punti del Madrid in campionato non sono firmati da Bellingham o Vinicius, ma da Davide Ancelotti, capitano generale dell’aeronautica composta da Rüdiger, Tchouaméni e compagnia. Il secondo allenatore della squadra bianca sta estraendo petrolio dai calci piazzati, ha creato un libretto con cui sta schiacciando quasi tutte le squadre in La Liga. I nove gol su calcio piazzato (otto da calcio d’angolo!) parlano dello straordinario lavoro dello staff tecnico di Ancelotti, al quale dobbiamo anche dare il merito di essersi adattato ai nuovi tempi con uno staff spettacolare. L’impegno per suo figlio, nonostante quello che diranno, è giusto evidenziarlo. C’è un grande allenatore lì.

