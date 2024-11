Del Bosque è il nuovo presidente della Commissione di vigilanza della Federcalcio spagnola

Pilar Alegría, Ministro per lo sport: «Dovrà rappresentare il calcio spagnolo; garantire la trasparenza delle prossime elezioni; affrontare con successo le sfide del calcio spagnolo».

Sarà Vicente del Bosque, ex tecnico della nazionale spagnola. il presidente della Commissione di vigilanza della Federcalcio spagnola. Ad annunciarlo, Pilar Alegría, portavoce del governo e Ministro dell’Istruzione e dello sport.

«La scorsa settimana abbiamo creato la Commissione di supervisione e vigilanza della Federcalcio spagnola. Una organo che ha tre obiettivi. In primo luogo, rappresentare il calcio spagnolo; in secondo luogo, garantire la trasparenza delle prossime elezioni dopo i Giochi Olimpici; in terzo luogo, affrontare con successo le sfide che il calcio spagnolo ha davanti a sé: l’Europeo, i Giochi Olimpici e la Coppa del Mondo 2030. È un onore per me annunciare che la persona che eserciterà queste funzioni sarà Vicente del Bosque», ha dichiarato la Ministra.

Dopo Rubiales e gli arresti dei dirigenti, adesso anche Pedro Rocha rischia la sospensione dalla carica di presidente ad interim. Scrive El Pais:

“Indagato nell’ambito della cosiddetta Operazione Brodie, non può ancora essere proclamato presidente. Il decisione di Galán, che contesta le elezioni perché ritiene che le garanzie presentate da Rocha non siano valide, sia perché “sono scadute”, sia perché “sono state ottenute con una presunta frode elettorale”, blocca il processo e propone una nuova data per le elezioni: 26 aprile. Per allora bisognerà vedere se Rocha verrà nominato, perseguitato com’è dalla giustizia. Nessun altro candidato è riuscito a raccogliere consensi sufficienti per presentare ufficialmente la propria candidatura. E Rocha, con una dimostrazione del massiccio sostegno da parte del mondo del calcio (ha presentato 107 sponsorizzazioni), si è autoproclamato vincitore e presidente fino al prossimo ottobre o novembre, quando dovrebbe indire nuovamente le elezioni“.

