Gil Manzano silenziosamente “punito” per aver fischiato la fine mentre Bellingham segnava

Il Comitato arbitrale lo aveva difeso nonostante il clamoroso errore in Valencia-Real Madrid. Per ora non arbitrerà questo weekend

Il Comitato Tecnico Arbitrale spagnolo lascia senza fischietto Gil Manzano, almeno per la prossima giornata della Liga. Si tratta di una sospensione “silenziosa”, evidentemente per aver fischiato la fine di Valencia-Real Madrid mentre Bellingham stava segnando il gol decisivo, due settimane fa. Una decisione che aveva fatto saltare il banco delle polemiche, in Spagna.

Il Comitato peraltro aveva difeso l’arbitro per il suo operato fino all’errore. “C’era da aspettarselo”, scrive As. “Adesso si tratta di capire quanto tempo Gil Manzano resterà lontano dai campi da gioco”.

Manzano punito in Spagna

L’arbitro aveva lasciato battere il calcio d’angolo del Real Madrid, avvertendo che sarebbe stata l’ultima azione della partita per entrambe le squadre. La palla era davanti all’area da Brahim: in quel momento Manzano avrebbe dovuto prendere la decisione di fischiare o far finire l’azione, ma non ha fatto né l’una né l’altra cosa: ha prima lasciato proseguire l’azione e poi ha fischiato la fine mentre Bellingham colpiva di testa per quello che sarebbe stato il gol della vittoria del Real Madrid.

Manzano è uno dei migliori arbitri spagnoli e il principale candidato a rappresentare la Spagna agli Europei.

ilnapolista © riproduzione riservata