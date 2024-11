Ai microfoni di Radio Mouv: «Ciò che dobbiamo mettere in risalto sono le Olimpiadi in Francia, e non la presenza o meno di Mbappé».

C’è ancora incertezza sulla presenza di Kylian Mbappé alle Olimpiadi 2024 di Parigi. Il Real Madrid (probabile suo futuro club), ha annunciato di non voler far partecipare ai Giochi i calciatori già impegnati negli Europei 2024. Il padre di Mbappé, Wilfried, ha parlato ai microfoni di Radio Mouv della questione.

Mbappé, il padre: «Lui è felice che le Olimpiadi siano in Francia, a prescindere se ci sarà»

Le dichiarazioni di Wilfried Mbappé:

«Ciò che dobbiamo mettere in risalto sono le Olimpiadi in Francia, e non la presenza o meno di Kylian Mbappé. Non so cosa succederà, ma qualunque cosa accada, per Kylian sarò un bel momento, perché le Olimpiadi si giocheranno nel suo Paese».

Il campione francese: «Le Olimpiadi a Parigi sono speciali, vorrei esserci»

In conferenza stampa:

«Ho sempre avuto la stessa ambizione. Ho sempre detto che le Olimpiadi a Parigi sono speciali e vorrei parteciparvi ma so che non dipende da me. La decisione finale spetta sempre all’allenatore. Non posso commentare». (Il Real Madrid ha già inviata alla Federazione francese una lettera in cui annuncia di non dare il consenso alla partecipazione olimpica dei suoi calciatori francesi).

C’è la possibilità di giocare Europeo e Olimpiade?

«È una cosa che non so».

Ancora sull’Olimpiade:

«Non ne abbiamo discusso con il Psg. Cosa sta succedendo? Ho una domanda, quando vedi le mie ultime prestazioni, vedi un ragazzo turbato?».

Il suo futuro:

«Il giorno in cui avrò qualcosa da annunciare, verrò a dirlo. Non mi sono mai nascosto. Mi spiace deludere, ma non ho niente di succoso da annunciare. Ho detto che il mio futuro non è un tema. Siamo a fine stagione. L’idea di segnare una tripletta è più importante che sapere se resto o no. Siamo davvero concentrati su quello».

ilnapolista © riproduzione riservata