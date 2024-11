Altro che Napoli o Milan, Conte vuole tornare alla Juventus (Sportitalia)

Lo riporta il giornalista Rudy Galetti sul proprio profilo X. Ora sta ai bianconeri valutare la situazione.

Il giornalista di Sportitalia Rudy Galetti ha riportato sul proprio profilo X che il tecnico salentino Antonio Conte avrebbe dato priorità alla Juventus. Ricordiamo che era stato accostato a Napoli e Milan in Italia e che De Laurentiis lo sta corteggiando dai tempi dell’esonero di Garcia. L’ex Tottenham, però, aveva fatto capire che non sarebbe subentrato a stagione in corso, bensì avrebbe voluto cominciare con un club dalla preparazione estiva. Il presidente del Napoli lo ha così aspettato, fino a quando non ha chiesto un po’ di tempo per decidere, in quanto nel frattempo si è liberato anche Pioli dai rossoneri.

Niente Napoli e Milan per Conte: vuole tornare alla Juventus

Antonio Conte vuole tornare alla Juventus: nessun cambio di opinione da ottobre. I bianconeri, che non hanno ancora un accordo con nessun allenatore per la prossima stagione, stanno valutando. Milan e Napoli non sono opzioni concrete per il suo futuro.

🚨‼️ Antonio #Conte always wants to return to #Juventus: no changes since October. 💭 The ⚪️⚫️ – which still have no agreement with any coach for next season – are increasingly evaluating his position, as told. ❌ #Milan and #Napoli are not concrete options for his future. pic.twitter.com/v7R61oxsNs — Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 30, 2024

Di diverso avviso è la Repubblica, con De Laurentiis che prende tempo

Sarà ancora più importante la scelta del prossimo allenatore, che erediterà una situazione difficilissima e dovrà dimostrare dal suo primo giorno sulla panchina azzurra personalità e carisma, oltre che doti tecniche. Il profilo ideale sarebbe non a caso quello di Antonio Conte, già corteggiato invano da Adl in autunno e in inverno. Adesso che l’ex ct della Nazionale sarebbe disponibile, invece, il presidente si è dileguato e il tempo stringe, visto che il guru pugliese non aspetterà in eterno e ha offerte dall’Arabia. Alla Filmauro però tutto tace e avanzano le quotazioni di Stefano Pioli, favorito su Domenico Tedesco.

