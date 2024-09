Il video dello sfogo. Versione contraddetta dal direttore di Sky Sport. La Uefa ha aperto un procedimento contro De Laurentiis

De Laurentiis a Sky: «Ho parlato con Ferri, mi ha detto: “Ti sta bene Di Marzio?” Sì, Ugolini è laziale»

Si arricchisce di un altro capitolo lo show internazionale di De Laurentiis alla vigilia di Barcellona-Napoli. Si ricorderà come durante le consuete interviste pre conferenza stampa, De Laurentiis prelevò fisicamente Politano e lo portò via dalle telecamere di Sky. In quel momento, Ugolini stava intervistando l’attaccante del Napoli. Lo stesso inviato di Sky che per circa 24 ore seguì passo passo l’esonero di Mazzarri e l’arrivo di Calzona. E venne pure premiato con un’intervista esclusiva condotta proprio da Ugolini.

Quella sera, De Laurentiis decise che lo stesso inviato era laziale e per questo non aveva nessun titolo per parlare con un giocatore del Napoli. Il presidente azzurro voleva un napoletano doc, tipo Di Marzio. Si era anche accordato con il direttore di Sky, Federico Ferri.

Questo è quello che si evince dal video che sta diventando virale in queste ore e che rivela come sono andati i fatti dopo che De Laurentiis ha allontanato Politano da Sky.

De Laurentiis: «Mi sta bene di Marzio, lui (Ugolini, ndr) è laziale», poi la spinta al cameramen

«Politano… Politano… con voi non può parlare». «Come con noi non può parlare?», chiede stupito Ugolini.

De Laurentiis spiega:

«È con Di Marzio che deve parlare, non può parlare con te. Abbi pazienza. Vieni (mentre tira via Politano dall’inquadratura)» .

Poi, rivolgendosi a un delegato di Sky, arriva la cazziata delaurentiana:

«Scusami, anche tu… che cazzo ci stai a fare? Ho parlato con i tuoi capi, con Ferri (direttore di Sky Sport, ndr), mi ha detto: “Ti sta bene Di Marzio?” Mi sta bene di Marzio, lui (Ugolini, ndr) è laziale. Va bene?».

Il presidente del Napoli fa per andare via, poi però vede la telecamera che lo segue e sbotta:

«Poi tu non devi riprendere quando parlo, hai capito? Scemo!». E via di spinta al povero malcapitato che era lì solo per fare il suo lavoro.

Ecco il colloquio tra #DeLaurentiis e #Sky, sfociato nello spintone del presidente del #Napoli al cameraman di #SkySport.

Una versione non confermata dal direttore di Sky Sport Federico Ferri che la sera dell’incidente pubblicò un tweet in cui diceva altro:

Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport.

Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti.

Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione. — Federico Ferri (@FedericoFerri) March 11, 2024

La Uefa ha aperto un procedimento per “violazione delle regole basiche di condotta decente”

La Uefa ha reso ufficiale l’apertura di un procedimento disciplinare contro il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Per la Uefa ci sono gli estremi per la “violazione delle regole basiche di condotta decente”.

Alla vigilia della partita di Champions contro il Barcellona, il presidente De Laurentiis ha interrotto bruscamente l’intervista che Politano stava concedendo a Sky. Poi, dopo un battibecco con alcuni presenti, ha spinto fisicamente un cameramen. Da qui la procedura Uefa.

🚨 ULTIM’ORA #NAPOLI

Procedimento disciplinare aperto dalla #UEFA nei confronti di Aurelio #DeLaurentiis per "violazione delle regole basiche di condotta decente"

