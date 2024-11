De Zerbi potrebbe approdare al Bayern Monaco, contatti in corso tra club e entourage (Tmw)

Il club tedesco ha intensificato i contatti con l’allenatore italiano dopo il rifiuto di Rangnick.

Roberto De Zerbi è diventato il candidato principale per sostituire Tuchel al Bayern Monaco dopo il rifiuto di Ralf Rangnick. Lo riporta Tuttomercatoweb.

Bayern Monaco, intensificati i contatti con De Zerbi

Il portale scrive:

“Il futuro di Roberto De Zerbi potrebbe essere al Bayern Monaco. Il club tedesco ha intensificato i contatti con l’allenatore italiano, che ha affermato di poter lasciare il Brighton se non dovesse essere felice. Ci sono stati passi avanti concreti nelle ultime ore nei dialoghi tra l’entourage dello stesso De Zerbi e il Bayern. Nei prossimi giorni le parti lavoreranno ancora per provare a raggiungere l’intesa definitiva”.

Nel mentre il Bayern Monaco si gioca il prosieguo della Champions contro il Real Madrid, con Tuchel in panchina, il suddetto Bayern sta diventando “lo zimbello” del calcio tedesco. Perché nessuno, pare, vuole prendersi quella panchina. La scelta numero tre, data praticamente per fatta da tutti, ha detto no: non sarà nemmeno Ralf Rangnick il nuovo allenatore.

Non solo – scrive la Süddeutsche Zeitung – il grande Bayern non ha avuto l’allenatore dei suoi sogni, Xabi Alonso; non solo decide poi che un ritorno di Julian Nagelsmann, licenziato solo nella primavera del 2023, è un’opzione (dopo di che prolunga la sua posizione di allenatore della nazionale); non solo Rangnick, il terzo candidato, rappresenta uno stile di calcio completamente diverso rispetto ad Alonso. Nel frattempo, Thomas Tuchel, che se ne andrà in estate, ha portato la squadra alle semifinali di Champions League” e ha un grande rapporto coi giocatori.

