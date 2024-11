Pioli ha dato disponibilità al Napoli: contratto fino al 2026 (Schira)

Pioli ha detto sì al Napoli. Lo riporta il giornalista Nicolò Schira sul suo profilo X. Ora resta da capire cosa deciderà la società partenopea in merito. Ricordiamo che gli azzurri sono in contatto anche con Antonio Conte (che però sembra sia molto vicino al Chelsea) e Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina.

Il tecnico aveva già annunciato l’addio a fine stagione al Milan.

Il giornalista scrive: Il Milan ha deciso di cambiare allenatore a fine stagione (stanno lavorando per la risoluzione del contratto): Stefano Pioli ha già dato disponibilità al Napoli per un contratto fino al 2026.

